Double Contact - Isha: "La rivalité France-Belgique ne doit pas virer à la haine"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Labrador Bleu", on a rencontré Isha. Le rappeur de Bruxelles nous parle de sa rencontre avec Romelu Lukaku, de sa sympathie pour l’OM et de son amour de la boxe.

Un uppercut en plein menton, les jambes qui flanchent, la tête qui tourne et la silhouette floue d’un homme qui casse la démarche. Prostré sous le ciel assombri, Isha a senti le seum monter le 10 juillet 2018. Comme toute la Belgique. Quatre ans après, il n’a rien oublié de ce jour où Samuel Umtiti a brisé les rêves de gloire des Diables Rouges en demi-finale de la Coupe du monde. Et fait naître un antagonisme footballistique entre les Bleus et leurs voisins du nord. "On est des cousins la France et la Belgique. Il y a cette rivalité. Ça ne doit pas virer à la haine mais la compétition saine, je pense que c’est bien", confie le rappeur de 36 ans lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Labrador Bleu" (disponible depuis mi-avril).

Après une longue période de galère, les Belges ont retrouvé du style et de l’ambition il y a une dizaine d’années, grâce à Eden Hazard, Kevin De Bruyne et tous les autres. De quoi ravir le punchliner de BX, qui porte un message rassembleur: "Cette équipe a fédéré les gens autour du drapeau. Tout le monde est heureux, il y a de la mixité. A une époque, ils n’allaient pas puiser dans les talents des quartiers et l’équipe belge ne ressemblait pas vraiment à Bruxelles. Puis à un moment donné, on a eu Fellaini et d’autres mecs, ça nous a fait un grand bien. Tu le sens dans les rues que le foot réunit les gens."

"Dans l’état d’esprit, les Marseillais sont proches des Belges"

Proche de l’Hexagone, dont il traverse régulièrement la frontière, Isha apprécie "le destin" de Kylian Mbappé, la "force mentale" de Karim Benzema et "la folie" de Paul Pogba chez les champions du monde. Sans se revendiquer supporter d’un club, il a aussi sa préférence en Ligue 1: "Je ne soutiens pas vraiment d’équipe, mais j’ai quand même de l’amour pour les Marseillais. Dans l’état d’esprit, je sens qu’ils sont proches des Belges. Ce sont des mecs tranquilles, qu’il ne faut juste pas faire chier. Dans cette rivalité PSG-OM, j’irais du côté de Marseille pour leur humilité et leur bienveillance. C’est une chouette ville."

Au-delà du rectangle vert, le Bruxellois apprécie surtout les rings, les protège-dents et les sacs de frappe depuis qu’il a enfilé les gants à la salle: "La boxe, c’est un mélange d’automatismes et de répétitions, mais en même temps il y a de la créativité. Ça fait appel à des zones du cerveau qu’on n’a peut-être pas l’habitude de travailler, le réflexe, l’anticipation, l’intuition. C’est un sport utile dans la vie de tous les jours parce que tu apprends à jauger ton adversaire. D’abord, tu es dans l’observation. C’est cérébral de ouf. Maintenant, je comprends pourquoi on appelle ça le noble art".

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici