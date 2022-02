Double Contact - Joé Dwèt Filé: "Gueye ne fait pas de bruit mais il est partout"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l'occasion de la réédition de son projet "Calypso", on a rencontré Joé Dwèt Filé. Le chanteur de Montreuil nous parle de la carrure de Sergio Ramos, des transversales de Paul Pogba et de sa connexion avec Ciryl Gane.

Il est au soutien depuis "l'époque des maillots Opel". Joé Dwèt Filé n'a pas attendu le porte-feuille sans fond du Qatar pour être derrière le PSG. En toutes circonstances. En revanche, l'artiste de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a découvert le Parc des Princes il y a quelques mois lors d'un match de Ligue 1 face à Nantes (3-1). A l'occasion du trentième anniversaire du Virage Auteuil. Fasciné par le spectacle des ultras, le chanteur du 93 a passé plus de temps à regarder les tribunes que le rectangle vert.

C'est ce qu'il nous explique lorsqu'on le rencontre pour la réédition de son projet "Calypso" (disponible depuis fin janvier). Grand fan de Sergio Ramos, il est aujourd'hui frustré par les blessures à répétition qui empêchent le guerrier espagnol d'enchaîner les sorties. Mais Joé se console en regardant courir Idrissa Gueye. Un "travailleur acharné" dont il admire le dévouement, le cardio et l'humilité. En le comparant à N'Golo Kanté.

Il comprend les envies de départ de Mbappé, même s'il souhaite le voir rester

Comme tout Paris, l'interprète d'origine haïtienne espère que Kylian Mbappé va prolonger son aventure dans la capitale au-delà de l'été. Mais il comprend aussi sa volonté d'aller au Real Madrid afin de franchir un palier et sortir de sa zone de confort. Bercé par les fantaisies de Ronaldinho et les bras écartés de Pedro Miguel Pauleta, Joé Dwèt Filé se décrit lui-même comme un ancien bon libéro, dont la carrière a été brisée par un sérieux accident de vélo. Connecté à Jonathan Ikoné, il échange également avec Ciryl Gane depuis que le combattant UFC l'a contacté sur les réseaux. Avec sa sympathie légendaire.

