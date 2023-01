Double Contact - Kendji Girac: "Neymar a raison de profiter et de s’amuser"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "L’école de la vie", on a rencontré Kendji Girac. Le chanteur de 26 ans nous parle de ses connexions avec les stars du foot, de son admiration pour Ciryl Gane et de son goût pour l’effort.

Il n’a pas envie de choisir son camp. Lorsqu’il se pose devant un PSG-OM, Kendji Girac supporte les deux équipes à la fois. Un côté footix qu’il assume pleinement, malgré les petites moqueries de ses potes. "Je suis un gars qui n’aime pas la confrontation, argumente le chanteur de 26 ans. Oui, bien sûr on me chambre. On me dit qu’on n’a pas le droit de supporter deux équipes à la fois, parce qu’il y a toujours cette bagarre sportive entre eux."

Lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "L’école de la vie" (disponible depuis novembre), Kendji (son vrai prénom) nous parle de ses connexions avec les stars du ballon rond. Il connaît notamment Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, mais il est surtout lié à Kylian Mbappé: "On s’est vu pas mal de fois. On rigole à chaque fois qu’on se croise, c’est un bon gars. Ce qui me plaît chez Kylian, c’est que c’est un gars simple quand on le voit et qu’on lui parle. Il rigole facilement, il est gentil. C’est vraiment un bon gars."

"J’aurais bien voulu entendre Mbappé chanter"

L’an passé, Kendji Girac a participé au concert des Enfoirés avec le crack de Bondy. L’enregistrement a eu lieu à Montpellier, sans public en raison de la pandémie de Covid. "Kylian avait chanté mais tout le monde chantait en même temps, du coup on n’a pas pu bien entendre sa voix solo. Ça c’est un petit regret que j’ai, j’aurais bien voulu l’entendre chanter. Mais c’était déjà très sympa de sa part de venir pour Les Enfoirés et soutenir les Restos du cœur."

Dans le vestiaire du PSG, l’artiste d’origine catalane (même s’il apprécie plus le Real Madrid que le Barça) connaît également Neymar. "J’ai déjà été à son anniversaire, raconte-t-il. On a passé une soirée ensemble. Neymar, c’est Neymar. C’est un gars qui était un champion à l’âge de 5 ans je pense. Il est dans son monde, dans son truc, mais il n’est pas méchant. Il faut profiter aussi, il faut se détendre, dès fois tout relâcher, s’amuser et il a raison."

"On s’écrit de temps en temps avec Payet"

Depuis quelques temps, Kendji est aussi branché avec Dimitri Payet, le meneur de jeu de l’OM: "Je le connais bien. C’est un très bon joueur et aussi un bon gars. On s’est connu dans un restaurant il y a quelques années. On a bien profité de notre soirée, on a discuté et on s’est échangé nos numéros. De temps en temps, on s’écrit. Je lui demande des petites vidéos pour des cousins à moi."

Féru de sports de combat, le guitariste issue de la communauté gitane admire Mike Tyson, "une technique et une puissance inégalées", Conor McGregor, "son style, son parcours et son arrogance", ou encore Ciryl Gane, "je suis fier d’avoir un combattant français comme lui".

"J’aime la souffrance du sport"

Kendji lui-même se dépense pas mal hors de la scène et des studios: "Je fais partie de ces gens qui aiment la souffrance du sport. Après une séance, on a le corps fatigué mais c’est une bonne fatigue". Après avoir commencé par le rugby à Périgueux, en Dordogne, comme tous ses potes d’école (il s’est d’ailleurs cassé le nez sur un plaquage), il a pratiqué le foot, le ski et plusieurs sports extrêmes. Sans oublier le noble art, même s’il évite d’enfiler trop souvent les gants pour ne pas abîmer ses doigts de guitariste.

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici