Double Contact - Lartiste: "Mbappé est plus fort qu’Haaland"

Après la sortie de son titre "FOTO" (en feat avec Nej), on a rencontré Lartiste. Le chanteur de Bondy, grand fan du PSG, nous parle de ses liens avec la famille Mbappé, son affection pour William Saliba et sa connexion avec Nuno Mendes.

Il n’a rien oublié de ses accélérations soudaines, de ses frappes sèches et de ses reprises d’appui déroutantes. Lartiste a découvert avant tout le monde le talent hors-normes de Kylian Mbappé. Né au Maroc, dans la région de Marrakech, le chanteur a grandi à Bondy, dans la même ville que l’attaquant de l’équipe de France, de treize ans son cadet. Au nord-est de Paris. "Dans notre quartier, on savait déjà que c’était le futur meilleur joueur du monde, assure Lartiste. A 10 ans, on savait qu’il allait tout déchirer, parce qu’il surclassait tout le monde. Zidane est même venu le récupérer au quartier pour aller lui faire visiter le stade Bernabeu et lui présenter les joueurs du Real."

Couvé par son père Wilfrid et sa mère Fayza, tous deux éducateurs à l’AS Bondy, Kylian a laissé une trace indélébile dans l’esprit de ceux qui l’ont vu débuter dans le 93. Désormais, le monde entier connaît son prénom. Mais la réussite du n°10 des Bleus s’accompagne aussi de critiques récurrentes sur son état d’esprit, son manque d’altruisme ou ses bouderies. Des reproches que ne comprend pas Lartiste.

"On fait des faux débats sur Mbappé"

"Je trouve ça fou de dire que Kylian Mbappé, qui est un buteur né, aurait dû faire la passe, s’agace-t-il. Il fait ce qu’il veut en fait, c’est un footballeur professionnel, il sait ce qu’il fait. La saison dernière, c’est le meilleur buteur et le meilleur passeur du PSG. Donc on fait des faux débats sur un gamin qu’on veut déstabiliser. Pour moi, c’est un champion en puissance qu’on devrait protéger. Sans lui accorder tout non plus, mais il faut le respecter en tant que footballeur. Ce n’est pas un homme parfait, il ne peut pas réussir tout le temps."

"Je trouve ça vraiment désolant et dommage, poursuit-il. C’est un produit de la banlieue française, un jeune français. Et on n’est pas là l’encourager ou à le soutenir. On essaie de créer une concurrence avec Haaland, alors que pour moi, ça n’a rien à voir. J’éteins tout de suite le débat: Kylian est plus fort que Haaland! Vous pouvez m’insulter sur les réseaux (sourire)."

"Saliba aurait pu être rappeur"

Lorsqu’on le rencontre au sud de la capitale, Youssef (son vrai prénom) est accompagné de la chanteuse Nej, avec qui il a récemment sorti le titre "FOTO". Il confie avoir lui-même été coaché par Wilfrid Mbappé dans sa jeunesse: "J’ai eu la chance d’être entraîné par le père de Kylian. C’était l’éducateur du quartier. Je me souviens de son coffre surtout, quand il criait, je te promets que même le terrain tremblait! Moi, il ne voulait pas que je traîne dehors. Je suis arrivé en retard aux détections et il a dit à mon père: ‘Je veux bien le prendre, mais c’est vraiment pour pas qu’il soit dehors hein’ (rires)."

Âgé de 37 ans, Lartiste est également proche d’un autre joueur de l’équipe de France, William Saliba, lui aussi originaire de Bondy: "Il passait me voir au studio. Il aime beaucoup le rap, je pense même qu’il aurait pu être rappeur. J’apprécie sa gentillesse et son humilité. Il est très humble, très calme. C’est une armoire physiquement, mais il est tout doux." Jonathan Ikoné, encore un Bondynois, fait également partie de son cercle d’amis: "J’ai grandi avec lui. C’est celui dont je suis le plus proche, on se voyait quasiment tous les jours."

"Hakimi touche tous les Marocains"

Fervent supporter du PSG, l’interprète de "00:00" (son dernier morceau, sorti en novembre) se réjouit de compter un représentant marocain de la trempe d’Achraf Hakimi dans l’effectif: "Comme c’est un garçon gentil et timide, il touche tous les Marocains. C’est un régal. En plus, c’est le pote de Mbappé, il y a une belle complicité entre eux, c’est génial. En tant que supporter, je suis ravi."

Connecté à Nuno Mendes, avec qui il échange des messages après les matchs, Lartiste est aussi en contact régulier avec Mehdi Benatia, l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas, qu’il surnomme "El Capitano". Ancien abonné du Virage Auteuil (et allergique aux tribunes présidentielles), Youness raconte avoir "pleuré" le jour où Raï a fait ses adieux au Parc des Princes. Dans l’équipe actuelle, au-delà de Mbappé et Hakimi, il aime beaucoup le style de Vitinha. "Le PSG, c’est le meilleur club du monde, conclut-il. Il est jeune et fait déjà trembler les plus anciens. Il est jalousé, critiqué et j’adore ça. J’aime bien que mon club soit dans l’adversité".

