Coupe du monde 2022: Mbappé rend hommage à la carrière de Ronaldo après l'élimination du Portugal

Kylian Mbappé a laissé un petit commentaire sous la dernière publication de Cristiano Ronaldo. L'attaquant de la Seleçao y faisait part de son désarroi après l'élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Gagner la Coupe du monde est le rêve ultime de tout footballeur, il y a hélas peu d’élus, et tous les grands noms de ce sport n’ont pas pu ajouter le leur au palmarès de la compétition. Cristiano Ronaldo nourrissait le secret espoir d’y parvenir cette année, à Doha, même si les pronostics lui donnaient peu de chances d’arriver à ses fins. Malheureusement pour le quintuple Ballon d’or, qui disputait le dernier Mondial de sa brillante carrière, son rêve a pris fin samedi, le Portugal ayant échoué en quart de finale, dominé par une valeureuse équipe marocaine.

Le monde de Ronaldo s’est effondré, et l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas pu dissimuler bien longtemps à quel point cet échec l’a dévasté, au coup de sifflet final. "J’ai remporté de nombreux titres de dimension internationale, y compris pour le Portugal, mais placer le nom de notre pays au plus haut niveau du monde était mon plus grand rêve", a-t-il écrit dimanche sur Instagram.

En trois emojis, tout est dit © @cristiano

Au-delà des rivalités qui existent et façonnent l’histoire du football, les grands champions aiment passionnément le football et éprouvent le plus souvent un profond respect pour leurs adversaires les plus coriaces, a fortiori ceux qui ont acquis le statut de légende de ce sport. Kylian Mbappé a fait l’économie de mots, et c’est avec trois émojis qu’il a rendu hommage à celui auquel il espère succéder en régnant sur la prochaine décennie.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a ainsi salué Cristiano Ronaldo en le couronnant roi, et en le désignant comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, pour mieux resituer le parcours d’un joueur décrié devenu presque ordinaire, et dont la fin de carrière prend une tournure amère. En avance sur les temps de passage des plus grandes légendes de son sport, Cristiano Ronaldo compris, le Français Kylian Mbappé est lui toujours en lice pour remporter une deuxième Coupe du monde d’affilée avec les Bleus, à seulement 23 ans.