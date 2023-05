Double Contact - Lynda: "Rémy Cabella, c’est mon poto"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Un peu de moi", on a rencontré Lynda. La chanteuse du Val d’Oise nous parle de ses connexions dans le sport, de son profil au five et de l’héritage de Zinedine Zidane.

Lorsqu’elle a écrit Dans la légende, Lynda a tout de suite pensé à l’ancien boxeur Mohamed Ali, qu’elle cite en exemple dans l’un de ses nouveaux morceaux. Elle aurait aussi pu parler de Zinedine Zidane, dont elle admire l’aura intergénérationnelle. "C’est le n°10. Comme Mohamed Ali, c’est une légende dans le foot. Par rapport à ce qu’il a pu entreprendre après aussi, à son héritage", nous explique la chanteuse de 28 ans, lorsqu’on la rencontre pour la sortie de son projet Un peu de moi (disponible depuis le 28 avril).

Même si elle suit l’actualité du ballon rond du coin de l’œil, Lynda Sherazade (son nom complet) adore se déplacer pour voir des rencontres en live. Du Parc des Princes au Vélodrome, en passant par le Stade de France: "Je vais partout où il y a des matchs. Je kiffe le foot, l’ambiance. Je ne suis pas une fanatique, mais ça me plait. Je soutiens bien évidemment Paris, ma ville, mais je ne suis pas une affolée. J’aime aussi Marseille, parce que c’est la ville du cœur."

"Il n’y a que les Algériens qui pourront comprendre"

L’artiste du 95 était à Saint-Denis fin mars pour assister au carton de l’équipe de France face aux Pays-Bas, en ouverture des éliminatoires de l’Euro 2024 (4-0). Un match lors duquel Kylian Mbappé a signé un doublé. "Il nous a régalés, apprécié Lynda. Il me marque ce mec-là. Jeune comme ça, c’est lourd. Il a vraiment beaucoup de talent."

Issue d’une famille algérienne, Lynda encourage également son pays d’origine. Avec la même ferveur débordante que la plupart des supporters des Fennecs. "Même si je t’explique, je ne sais pas si tu pourrais comprendre. C’est un truc en nous, qui se déclenche. Il n’y a que les Algériens qui pourront comprendre ça. Je te jure, c’est incroyable. On est soudés derrière le drapeau. C’est spécial. On kiffe soutenir nos équipes et notre pays. On prend les choses trop à cœur (sourire)."

"Audrey Tcheuméo, c’est ma reuss"

Connectée à plusieurs joueuses de foot (Kenza Dali, Selma Bacha, Amel Majri), Lynda est également proche de la judokate Audrey Tcheuméo ("ma reuss"), qu’elle a rencontrée par l’intermédiaire d’Issam, l’un de ses producteurs, habitué des tatamis. Elle connaît aussi personnellement Rémy Cabella, le milieu offensif du LOSC: "Mon poto. C’est un bon vivant, il ne se prend pas la tête."

Lynda a grandi à Garges-lès-Gonnesse, à une quinzaine de kilomètres au nord de Paris. Dans un appartement situé juste en face de la piscine municipale, où elle a enchaîné les longueurs durant près de huit ans au sein du club local. Une expérience qui lui a donné le goût de la natation: "J’aime trop nager. Je me sens comme un poisson dans l’eau. Ça me libère, parce que je suis une personne qui est tout le temps dans ses pensées."

"Tu peux me mettre partout au five"

Entre deux séances de CrossFit, l’interprète de Si tu m’aimes (qui s’est également essayée au triathlon) rejoint ses copines pour jouer au five, quand son planning le lui permet. "Je suis le profil poison sur le terrain, s’amuse-t-elle. Je suis une meuf qui a beaucoup de cardio donc je suis sur tout le monde. Je n’ai pas de poste fixe. Tu peux me mettre partout. Non, franchement je défends bien. Milieu défensive, très hargneuse, au mental!"

