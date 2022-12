Double Contact - Nej: "Bien sûr que je supporte Toulouse"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son titre "FOTO" (en feat avec Lartiste), on a rencontré Nej. L’occasion de parler du TFC, des Bleus et de Zinedine Zidane avec la chanteuse de Toulouse.

Son morceau "Paro" a inondé les réseaux l’an passé. Au point de se retrouver sur les pages Instagram du PSG et du Barça, qui ont habillé des images de leurs matchs avec le refrain de ce titre, dont le clip a été visionné plus de 65 millions de fois sur YouTube. De quoi amuser Nej, qui n’est pas vraiment une grande passionnée de ballon rond. C’est ce qu’elle nous explique lorsqu’on la rencontre après la sortie du son "FOTO", en feat avec Lartiste, installé à ses côtés dans un canapé offrant une vue panoramique sur le sud de Paris.

Sans être une adepte des longs runs sous la pluie ou des séances à rallonge à la salle, la chanteuse de 28 ans veille tout de même à conserver une bonne hygiène de vie. Et balle au pied, elle a quelques notions. "J’ai fait du foot quand j’étais petite. J’étais attaquante. Ça va, on se défendait bien", assure-t-elle. Née à Toulouse, de parents marocains, Nej affiche son soutien au TFC, même si elle ne suit pas tous les matchs: "Bien évidemment, vu que j’ai grandi à Toulouse. Bien sûr que je supporte ma ville, c’est normal. Je suis allé deux fois au Stadium. Je me rappelle qu’il y avait beaucoup de cris. C’est l’euphorie, c’est incroyable. C’est la fête là-bas."

"J’étais au Stade de France en 2018, c’était la folie"

Notre interview a été enregistrée juste avant la Coupe du monde 2022, lors de laquelle les Bleus et les Lions de l’Atlas ont flambé au Qatar. Nul doute que Nej a suivi les moments forts du tournoi. Il y a quatre ans, elle avait particulièrement vibré pour le sacre des partenaires de Kylian Mbappé en Russie. Elle n’est d’ailleurs pas prête d’oublier ce dimanche 15 juillet 2018.

"J’étais Stade de France pour le concert de Beyoncé et Jay-Z à ce moment-là, raconte-t-elle. Quand ils sont arrivés sur scène avec le maillot de l’équipe de France et les deux étoiles, tout le public s’est mis à crier. C’était le feu dans les gradins. C’était la folie. Et forcément, quand je suis sortie du concert, j’ai la fête sur la route (rires). C’était une Coupe du monde mémorable, dont je me souviendrai toute ma vie."

"Zidane garde les pieds sur terre"

A peine âgée de 5 ans, elle ne se rappelle pas du triomphe de Zinedine Zidane en 1998. En revanche, elle apprécie particulièrement l’icône nationale, devenue un entraîneur à succès en conservant son caractère réservé: "Il est humble. C’est quelqu’un de très simple et de très doux, ça se voit dans sa façon de parler et d’expliquer les choses. Il garde les pieds sur terre, c’est fou. A son niveau, il y en a pleins qui perdent la boule…"

