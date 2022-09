Double Contact - Nuno Mendes, Orelsan, Just Riadh… on a assisté au tournoi Impulstar 2022

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Pour cet épisode spécial, on a assisté au tournoi Impulstar 2022 au pied de la Tour Eiffel. L’occasion de croiser des joueurs du PSG, des stars de la musique urbaine et des visages connus des réseaux sociaux.

Des crochets, des punchlines et des selfies. L’événement Impulstar 2022 a réuni du beau monde au pied de la Tour Eiffel, il y a deux semaines, autour de trois univers fraternels: le football, la culture urbaine et les réseaux sociaux. L’occasion de croiser de nombreuses personnalités en marge de ce prestigieux tournoi à 5, réservé aux joueurs de 14 à 16 ans et co-organisé par Instagram. Après des qualifications aux quatre coins de l’Île-de-France, la phase finale s’est déroulée au stade Emile Anthoine, dans le 7e arrondissement de Paris.

Renato Sanches, Marcus Thuram, Amine Harit…

Sous l’œil attentif de Nuno Mendes, Renato Sanches, Nordi Mukiele et Hugo Ekitiké. Les professionnels du PSG sont venus donner de la force à ce rendez-vous lancé il y a plus de dix ans par Bernard Messi et Meissa N’Diaye (les deux fondateurs), qui a vu passer des talents comme Jonathan Ikoné (Fiorentina), Ibrahim Konaté (Liverpool), Moussa Diaby (Leverkusen), Youssouf Fofana (Monaco) ou Yacine Adli (AC Milan).

Pour la première fois, un tournoi féminin a également été proposé, avec beaucoup d’intensité et de jolis gestes techniques. Les Parisiennes Grace Geyoro et Aminata Diallo ont pu s’en rendre compte au bord du terrain. Chez les garçons, la compétition s’est conclue par un but victorieux à la dernière minute de la prolongation. Dans une ambiance survoltée! Le basketteur NBA Serge Ibaka a ensuite remis les trophées aux équipes victorieuses. Assis en tribune d’honneur, Marcus Thuram (Mönchengladbach), Amine Harit (OM) et Jean-Kevin Augustin (FC Bâle) ont pu profiter du spectacle. Tout comme les rappeurs Dosseh et Dinos, ou l’humoriste Kheiron.

Orelsan et Ninho déclenchent le chaos

Un match entre personnalités est venu pimenter l’après-midi. Dinor RDT, le rappeur-footballeur, a fait admirer son aisance balle au pied, tout comme Sams ou le freestyleur Sean Garnier. L’influenceur Nasdas s’est distingué aux cages, Vargasss92 a trouvé la barre d’une frappe lointaine et Just Riadh a tenté de combiner avec ses partenaires.

La soirée s’est conclue par une série de concerts, qui ont enflammé les tribunes, de Ronisia à Tiakola, en passant par SDM, Lyna Mahyem, le Nigérian Ckay et le Londonien Central Cee. Avant qu’Orelsan ne déclenche le chaos en invitant Ninho sur scène. A la surprise générale…

>> Découvrez tous les épisodes "Double Contact" en cliquant ici