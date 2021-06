Double Contact: on a maté France-Suisse avec Kalash Criminel

RMC Sport a suivi le match fou entre la France et la Suisse, lundi à l’Euro (3-3, 4 tab à 5), avec Kalash Kriminel et son équipe. Une soirée riche en émotions, entre stress, hurlements et désillusion avec le rappeur de Sevran. Épisode "Double Contact" collector!

Une vue circulaire sur la capitale. En mode carte postale. Avec le scintillement de la Tour Eiffel pour éclairer la nuit. C’est dans ce cadre cinématographique que Kalash Criminel a suivi le match de folie entre la France et la Suisse, lundi, en 8es de finale de l’Euro 2021 (3-3, 4 tab à 5). Posé avec ses potes dans un appart de location, au sud-ouest de Paris, l’artiste de Sevran a vibré pour les Bleus. Bien plus qu’il ne l’aurait imaginé. En même temps, qui aurait pu prédire un tel scénario sur la pelouse de Bucarest?

Benzema déclenche le chaos dans le petit salon

A l’heure des pronos, le punchliner de 26 ans se montre plutôt confiant, même s’il se méfie des fulgurances de Xherdan Shaqiri, le milieu offensif de Liverpool (son club de cœur), qu’il a déjà croisé personnellement à la salle de sport. Sa team aussi le sent bien. Personne n’imagine les joueurs de Didier Deschamps se faire sortir par la Nati. Mais la première période plombe rapidement l’ambiance. Les Suisses mènent 1-0. Clément Lenglet en prend pour son grade. Les Français sont trop mous. Le doute s’installe derrière les sourires crispés.

Au retour des vestiaires, le penalty stoppé par Hugo Lloris remotive tout le monde. La parade du capitaine est célébrée par un énorme pogo sur le canapé. Crimi envoie une série de chassés à un de ses gars. "Comme Lloris, je pivote", lance-t-il en référence à une punchline de Kaaris (sur le morceau "Je Bibi"). Barre de rire générale. Dans la foulée, Karim Benzema claque un doublé en 103 secondes. C’est l’hystérie dans le petit salon! Sous sa cagoule, Amira (son vrai prénom) sent la température monter. Et ça part carrément en vrille quand Paul Pogba enroule sa frappe en lucarne, déclenchant le chaos parmi la bande d’amis.

Kalash Criminel © RMC Sport

Un message de soutien à Mbappé

3-1. Il reste un quart d’heure. Rideau baissé. On commence à se projeter sur le quart de finale à venir contre l’Espagne. L’ambiance est détendue. Haris Seferovic instille un petit doute en réduisant le score de la tête. Mais tout le monde tombe des nues lorsque Mario Gavranovic égalise au bout du temps additionnel. Le tournage va durer un peu plus que prévu. Et l’heure n’est plus du tout à la rigolade. Après une prolongation frustrante, place à la séance de tirs au but. Kalash Criminel et ses potes, bras-dessus, bras-dessous, tremblent sur chaque tir. Jusqu’au raté de Kylian Mbappé, accueilli dans un silence paroissial.

La douche est glacée. Violente. Inattendue. Les champions du monde viennent de se faire sortir de l’Euro 2021 au terme d’un match hollywoodien. Forcément dégoûté, Crimi adresse spontanément un message de soutien à Kylian Mbappé, originaire du 93 comme lui. Avant de donner rendez-vous pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Dans un an et demi. Le temps de digérer une telle déconvenue…

>> Découvrez toutes les vidéos "Double Contact" en cliquant ici