Double Contact: on a maté Real-PSG chez Naza

RMC Sport s’est rendu chez Naza pour assister à la déroute du PSG face au Real Madrid, mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions (3-1). Entouré de ses potes fans des Merengue, l’artiste de Creil a vécu un moment difficile. Comme tous les Parisiens. Épisode "Double Contact" collector.

Quatre fauteuils en cuir noir alignés face à un énorme écran. Avec porte-gobelets, larges accoudoirs et repose-pieds. De quoi s’installer confortablement pour mater le match, au dernier étage de la maison familiale. Naza nous a donné rendez-vous chez lui pour voir Real Madrid-PSG, mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (3-1). Près du centre-ville de Creil, dans l’Oise. Au nord de la région parisienne. Réuni avec trois de ses potes, dont deux fans du Real, l’artiste de 30 ans est plutôt confiant avant le coup d’envoi. "3-1 pour Paris", annonce-t-il. Un de ses amis mise sur un but de Luka Modric en espérant "se payer une villa" avec l’argent récolté. Dans un grand éclat de rires.

Casquette Gucci, mèches blondes et veste à l’effigie de Mickey, Naza (qui a choisi son nom en hommage au Brésilien Ronaldo) se régale en première mi-temps. Après un ascenseur émotionnel sur le but refusé à Kylian Mbappé, il hurle de joie lorsque l’attaquant du PSG trompe Thibaut Courtois peu avant la pause. "Bah oui, c’est le meilleur joueur du monde! Dans les tribunes, il y a son daron. C’est pour son papa, le bon vieux Wilfried. Mais vous êtes des dingues! Kyky, demain, j’achète tes crampons, taille 41. Je vais aller faire la même, un semblant d’enroulé au premier poteau. Ça bouge pas."

Naza lors de Real-PSG © RMC Sport

"On est KO, on a peur"

Face à ses potes complétement abattus, le chanteur d’origine congolaise se pavane. Paris a le match en mains. Rien ne peut arriver aux partenaires de Marquinhos. Jusqu’à l’heure de jeu… Sur une action anodine, Gianluigi Donnarumma s’oublie complètement et permet à Karim Benzema d’égaliser. L’ambiance change d’un coup dans la pièce. Comme à Bernabeu, à 1.300km de là. Les traumatismes du passé ressurgissent. Naza s’enfonce d’un cran dans son fauteuil. Ses acolytes reprennent espoir. "Bienvenue à en enfer les gars, les Parisiens vont souffrir", prévient l’un d’eux.

Un quart d’heure plus tard, Benzema s’offre un doublé irréel en deux minutes. "Il est en fuego là", hallucine Naza, devant ses potes qui sautent dans tous les sens, se jettent au sol et remercient le ciel. Coup de sifflet final. Après avoir demandé quelques instants pour digérer la claque, l’interprète de "Loin de moi" résume cette nouvelle soirée cauchemardesque pour son équipe de cœur. "On est KO, mous, nuls. On a peur. Ils nous ont tout fait", se désole-t-il. En précisant qu’il va désormais soutenir pleinement le Real Madrid dans la compétition. Son deuxième club après Paris.

