"R9, le film": comment le rappeur Naza a choisi son nom en hommage à Ronaldo

Naza est devenu en quelques années l’un des plus visages les plus populaires du rap français. Et l’artiste de 30 ans, originaire de l’Oise, a choisi son nom en référence à Ronaldo, l’ancien crack brésilien, à qui RMC Sport a consacré un documentaire événement "R9, le film" (diffusé ce lundi).

S’il ne doit en rester qu’un, c’est lui. Sans hésitation. Naza n’a pas besoin de réfléchir à l’heure de nommer le meilleur footballeur de l’histoire. A ses yeux, il s’agit de Ronaldo le Brésilien. Double Ballon d’or (1997, 2002), passé par le Barça, l’Inter, le Real Madrid ou l’AC Milan. Celui qui a traumatisé toute une génération avec ses crochets fulgurants, ses dents écartées et ses buts venus d’une autre galaxie. El Fenomeno, à qui RMC Sport a consacré un documentaire événement "R9, le film" (diffusé ce lundi).

"C’est le joueur qui m’a le plus marqué. Le grand R9. Je suis fan. C’est mon oncle (sourire). On parle du meilleur attaquant du monde, le meilleur n°9 de tous les temps, a confié le rappeur de l’Oise lors d’un entretien "Double Contact" accordé à RMC Sport en décembre 2020. A la Coupe du monde 2002, il a fait du sale du début à la fin. En finale, il a assommé Oliver Khan, le gardien de l’Allemagne (en inscrivant un doublé lors de la victoire 2-0 de la Seleçao, ndlr). Il leur a montré qui il était. Il a offert le Mondial au Brésil. Et puis lorsqu’il était au Real Madrid, c’était Gronaldo, j’aimais bien (rires)."

Il s’est d’abord fait appeler Nazario

Marqué à vie par le talent de l’ancien crack de la Seleçao, qui a fait parler sa magie entre 1993 et 2011, Naza s’est même choisi un blaze en son honneur lorsqu’il a débuté sa carrière musicale. Ronaldo Luis Nazario de Lima (le nom complet de R9), ça faisait un peu long. Alors il a gardé seulement Nazario, dans un premier temps. Avant d’enlever les trois dernières lettres dans un souci d’efficacité, pour se faire appeler Naza.

Un nom que le chanteur originaire de l’Oise (qui cumule plus de 800 millions de vues sur sa chaîne YouTube) a fait décoller grâce à sa voix mélodieuse et ses refrains ambiancés. Avec l’aide de certains joueurs de l’équipe de France. Antoine Griezmann et Presnel Kimpembe ont introduit ses sons dans les vestiaires des Bleus il y a quelques années. Au point de faire du morceau "P*tain de m*erde" l’hymne officieux des champions du monde 2018. Vingt ans après les deux têtes de Zidane et les pleurs de Ronaldo au Stade de France…