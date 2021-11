Double Contact: on a tapé un foot avec Benab et son équipe

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". A l’occasion de la sortie de son projet "Au clair de la rue (partie 2)", on vous propose un épisode spécial autour de Benab et son équipe. L’artiste de Sevran nous a donné rendez-vous pour un five entre amis. Avec Maes en guest...

FC Beuh-R contre FC Moula. La street n’est jamais loin du terrain de foot avec Benab et son équipe. L’artiste de Sevran nous a donné rendez-vous au complexe OhSport, situé à Tremblay-en-France. Au nord-est de Paris. L’occasion de le voir taper le ballon lors d’un five entre potes, en attendant la sortie de son projet "Au clair de la rue (partie 2)" (disponible depuis le 29 octobre). Dans une ambiance particulièrement détente.

Venu en voisin, Maes s’est greffé à l’événement, tout comme Mamini et Sotof, deux étoiles montantes de la scène sevranaise. Le beatmaker Bersa est là aussi, avec son grand-frère Maher, qui placera le plus beau petit pont de la soirée. Sur le gazon synthétique, le cuir circule vite, les contrôles sont propres et les frappes appuyées. Il y a du niveau dans les deux teams!

Benab © RMC Sport

Futsal, Zlatan et Tango League

Ancien joueur de futsal (il a évolué en deuxième division au Paris Métropole), Benab compense son cardio défaillant par son aisance technique et son gabarit imposant. Avec ses faux airs de Zlatan Ibrahimovic. Hargneux à la récupération, Maes, lui, enchaîne les efforts et confirme la réputation de bon joueur qui l’accompagne dans le rap game. Le match se déroule dans un esprit compétitif mais toujours fraternel. Personne n’est là pour râler, bouder ou se la jouer perso.

Benab et Maes © RMC Sport

Ça n’empêche pas les uns et les autres de se chambrer copieusement. Sur et hors du terrain, où une petite table a été dressée pour se restaurer. A mesure que le temps passe, les moins affûtés cèdent leur place et un turn-over s’instaure. Entre deux foulées, Benab, confie son désir de rechausser les crampons plus souvent. Histoire de retrouver les sensations qui lui ont permis de remporter la Tango League (un championnat du monde de foot de rue organisé par Adidas), il y a quelques années. Avec Hakim et tous les autres…

