Double Contact: on a tapé un foot avec Lyna Mahyem

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Pour cet épisode collector, on a suivi Lyna Mahyem lors d’un match entre copines aux portes de Paris. L’occasion d’apprécier l’aisance de la chanteuse d’Argenteuil balle au pied. Avec de jolis buts, des duels engagés et pas mal de chambrage.

Elle contrôle le ballon du genou et se lance dans une série de jongles en traversant tout le terrain. Avec un grand sourire. Lyna Mahyem a chaussé ses crampons roses et blancs lorsqu’on la retrouve à l’Urban Soccer de Quai d’Ivry, au sud de Paris. La chanteuse de 27 ans a traversé la capitale pour venir taper un match entre copines. Sur le gazon synthétique, découpé en larges bandes vertes, elle fait admirer son aisance technique.

Passes appuyées, frappes précises et conduite de balle en mouvement. Maillot blanc du FC Zoozer sur le dos, la gauchère évolue dans un registre plutôt offensif. Et elle se montre particulièrement efficace dans le dernier geste. Les minutes défilent et Lyna enchaîne les buts. En exultant à chaque fois que le cuir maltraite les filets.

"Je n’avais pas d’autre choix que de jouer avec les garçons"

Un plaisir qu’elle connaît depuis son plus jeune âge. "Il y avait tout le temps des matchs en bas de chez moi, raconte l’artiste du Val-d’Oise, originaire d’Argenteuil. C’est un sport qui m’a toujours attiré. J’ai essayé d’amener mes copines dans mon univers de footeuse, mais on faisait que des passes donc ça ne m’intéressait pas. Du coup, je n’avais pas d’autre choix que de jouer avec les garçons."

A l’époque, le foot féminin était encore très confidentiel. Loin de la médiatisation dont il bénéficie depuis quelques années. "Quand j’ai dit à mon père que je voulais m’inscrire en club, il ne voulait pas, témoigne Lyna. Il m’a dit qu’il avait fait une fille, pas un garçon. Ce n’était vraiment pas d’actualité qu’il y ait des équipes féminines, ça n’existait pas. Ce n’était autant montré qu’aujourd’hui."

Une cheville gauche mal soignée

A défaut d’avoir connu la structure d’un club, l’interprète de "Mal de toi" (dont le projet "Authentic" est sorti au printemps) s’est formée entre les tours de son quartier. De quoi développer son instinct et forger son caractère de guerrière. "On l’entend sur le terrain, confirme sa pote Jacqueline. C’est est une leader, quelqu’un qui pousse les autres. Elle ne veut pas perdre, c’est une Algérienne! (rires)".

Au fur et à mesure du match, Lyna Mahyem se plaint de la cheville gauche. En serrant les dents. "Ça fait un an que je me suis fait une double entorse, avec le ligament extérieur froissé. Et je n’ai pas eu le temps de la soigner, explique-t-elle entre deux foulées. Ça me fait mal, mais on joue quand même, femme forte!"

"Elle sait chanter et elle sait jouer au foot"

Au terme d’une rencontre de bon niveau, sa team finit par l’emporter. La chanteuse du 95 savoure, malgré la fatigue et les bleus sur les jambes. "Lyna a mis beaucoup de buts, on ne pensait pas, confie l’une de ses adversaires, qui ne l’avait jamais affrontée. Elle sait chanter et elle sait jouer au foot. Elle joue plutôt physique, elle est dure sur ses appuis. C’est difficile de la faire bouger, c’est pour ça qu’on l’a un peu cassée, parce qu’on n’avait pas le choix (sourire)."

