Double Contact: on a tapé un foot avec Sam’s et son équipe

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Pour cet épisode collector, on a suivi Sam’s lors d’un tournoi amical aux portes de Paris. L’occasion d’apprécier le talent du rappeur de 38 ans, formé avec Mathieu Valbuena aux Girondins de Bordeaux, et auteur d’une reprise acrobatique exceptionnelle!

Ses genoux parlent pour lui. Abîmés, usés, bosselés, ils portent les stigmates de ces longues heures passées à se faire malmener sur le terrain. Malgré leurs souffrances, Sam’s continue de les solliciter régulièrement. Le rappeur de 38 ans a ses habitudes à l’Urban Soccer de la porte d’Ivry, au sud-est de Paris. C’est là qu’on le retrouve pour un petit tournoi entre amis. Crampons blancs, bas noir et t-shirt à manches longues du PSG, Moussa Mansaly (son vrai nom) a la carrure d’un ancien pro. Il faut dire qu’il a failli l’être.

Originaire de Bordeaux, l’artiste multi-facettes (également acteur) a été formé en Gironde aux côtés de Mathieu Valbuena, Rio Mavuba, Marc Planus ou Marouane Chamakh. Il a évolué en National à Libourne-Saint-Seurin et connu de brèves expériences en Angleterre ou en Grèce. Avant de finalement percer dans le milieu artistique. Sans jamais perdre de vue le ballon rond. Il nous le prouve rapidement lorsqu’on l’observe sur demi-terrain synthétique.

Sam's © RMC Sport

"Ça se voit qu’il a de beaux restes"

En faux numéro 9, celui qui incarne l’intimidant Mastar dans la série Validé fait admirer sa technique impeccable, sa frappe puissante et sa vision panoramique. "J’ai réinventé mon football, maintenant j’aime bien joué en pivot", sourit l’ancien milieu récupérateur, qui ne ménage pas ses efforts: "C’est intense t’as vu ? Il y a de l’engagement, il y a du jeu. On veut la gagne!" Afin de s’en assurer, Sam’s n’oublie pas de boire et de manger un peu entre deux matchs. Les délicieux cookies de Lé&Coo accompagnent les plaisanteries et les chambrages.

Sam's © RMC Sport

Sur le rectangle vert, les matchs sont accrochés. Les contacts souvent appuyés. Dans cette ambiance virile, la tête d’affiche de la soirée fait taire l’assistance sur une action magique. A la réception d’un petit centre aérien, Sam’s s’élève dans les airs et envoie une superbe reprise acrobatique sous la barre. En mode Zlatan. "J’anticipe sur la passe, je fais les petits pas et après, c’est le talent qui fait le reste", débriefe-t-il à chaud. "J’ai été surpris, je ne pouvais rien faire", reconnaît le gardien adverse. "C’est le but du tournoi, il est incroyable", s’enflamme un participant sur le côté. "Ça se voit qu’il a de beaux restes l’ancien. Mais ça se voit aussi qu’il aura mal au dos ce soir", conclut un autre joueur avec le sourire...

