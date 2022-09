Double Contact: on a tapé un foot avec TK et son équipe à Marseille

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Après la sortie de son projet "Avant la fête", on s’est rendu à Marseille pour rencontrer TK lors d’un tournoi de five entre potes. Épisode collector avec l’artiste masqué du 13002.

C’est le poumon de la cité. Niché derrière l’Hôtel de Ville, avec ses ruelles étroites et colorées, le Panier est un quartier historique de Marseille. L’un des plus anciens. C’est ici, au nord du Vieux Port, que TK a ses habitudes. Lorsqu’on le retrouve au cœur de l’été, son fief est arpenté par de nombreux touristes, attirés par un décor contrasté, où les ateliers d’artistes côtoient les murs décrépis.

Le rappeur masqué, qui a sorti en juillet son projet "Avant la fête", est dans son élément. Ambiance conviviale, fumette et plats comoriens. Ça rigole fort dans l’équipe. Le soleil cogne. Après avoir digéré, la joyeuse bande prend la direction d’un centre de five, à quelques minutes de là…

TK et l'un de ses potes, dans leur quartier du Panier, à Marseille © RMC Sport

"Avec le masque, le champ de vision est réduit"

Un tournoi à quatre équipes s’organise dans un désordre plus ou moins maîtrisé. La règle est simple: l’équipe qui encaisse deux buts sort et laisse sa place à la suivante. Les vainqueurs ne quittent pas le terrain. Avec son bob noir, ses lunettes de soleil et son maillot de l’OM floqué à son nom, TK affiche sa confiance. Même si son masque le handicape un peu. "Je ne le sens même plus. La seule galère, c’est le champ de vision qui est réduit pendant les matchs, explique-t-il, n°9 sur le dos. Je suis obligé de contrôler et de lever la tête avant de passer, donc je perds du temps."

Malgré ce petit désavantage, l’artiste du 13002 fait bonne figure crampons au pied. La technique est propre. Crochets, remises, vista. La star de l’après-midi joue des deux pieds et répète les efforts sans broncher. Même si le cardio a un peu de mal à suivre. Ses potes ne le ménagent pas au duel et TK goûte plusieurs fois la rambarde du côté. Au point d’en garder quelques traces sur le corps. Il profite de certains arrêts de jeu pour souffler ou soigner un début de crampe. Avant de repartir au charbon.

TK ne ménage pas ses efforts sur le terrain © RMC Sport

"Ils ne connaissent pas les règles"

Lors d’une rencontre particulièrement disputée, le ballon touche le plafond sur un dégagement contré. TK arrête le jeu, mais d’autres estiment que ça doit continuer. Personne n’est d’accord sur ce point. S’en suit un débat enflammé entre les différents protagonistes, tous persuadés d’avoir raison.

"Ces gens-là ne sont pas civilisés. Ils ne connaissent pas les règles, chambre TK. La balle tape le plafond, à partir du moment où sa trajectoire est inversée par autre chose qu’un joueur, elle est comptée comme sortie. C’est pareil à Marseille, à Lyon, Paris ou Manchester. J’ai fait des matchs à Metz, c’était sortie ça mon frère! Il n’y a que nous à Marseille pour nous faire remarquer comme ça..."

TK © RMC Sport

TK remporte le défi entre rappeurs

Après deux heures de duels intenses, ponctués de barres de rires et de coups de gueule, le tournoi s’achève par un défi entre les artistes présents autour de TK. AM La Scampia, l’un de ses grands amis, y participe, tout comme Friz (du groupe Ghetto Phénomène), Béné6T, Missan et Janis.

Chacun leur tour, les rappeurs tentent de tromper un gardien (particulièrement solide) en un-contre-un. Et c’est finalement TK qui l’emporte en marquant deux fois. "J’ai gagné le défi, on a gagné le tournoi. Je suis meilleur buteur et meilleur joueur, comme prévu. Tout est carré, tout se passe bien", conclut-il. En exagérant un peu au passage…

