Double Contact - Ronisia: "Benzema, on dirait grave un influenceur"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son titre "Comme moi" (en feat avec Tiakola), on a rencontré Ronisia. La chanteuse du 91 nous parle de l’arrivée de Leo Messi au PSG, du flow de Karim Benzema et de son passé de tenniswoman.

A force d’en entendre parler, elle a presque eu l’impression qu’il faisait partie de sa famille. "Je le voyais plus que ma mère", s’amuse Ronisia à l’heure de commenter l’arrivée de Lionel Messi à Paris. Même si elle ne suit pas le foot de très près, la chanteuse de Grigny (Essonne) n’a pas échappé à l’événement de l’été dans la capitale. Ses potes ne parlaient que de ça. Le visage du génie argentin s'affichait partout, sur internet, à la télé ou dans la rue. Une frénésie que l’artiste de 21 ans, qui se revendique supportrice du PSG, a vécu avec un sourire complice. C’est ce qu’elle nous confie lorsqu’on la rencontre après la sortie de son titre "Comme moi", en feat avec Tiakola (disponible depuis le 24 septembre).

Serena Williams comme modèle

Marquée par son expérience du Stade de France et le souvenir d’une ola géante lors d’un France-Allemagne, l’interprète du morceau "Atterrissage" (qui l’a fait connaître il y a un an) apprécie le flow vestimentaire de Karim Benzema, qu’elle suit un peu sur les réseaux. Par contre, il ne faut pas lui proposer un five. Ronisia, qui se débrouillait plutôt bien en EPS (au badminton et au basket notamment), est plus à l’aise raquette à la main. Elle a été licenciée durant plusieurs années dans le club de tennis de son quartier. Avec un mental, une énergie et une haine de la défaite qui lui ont permis de remporter quelques tournois. De quoi se prendre durant quelques instants pour Serena Williams, son modèle sur le court.

