Double Contact - Tiakola: "Mes enfants seront obligés d’être pour Madrid"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Mélo", on a rencontré Tiakola. L’artiste de La Courneuve nous parle de sa passion pour le Real Madrid, du potentiel d’Eduardo Camavinga et du manque d’identité au PSG.

Il a vécu beaucoup de soirées glorieuses mais il n’avait jamais autant vibré devant son équipe préférée. Comme tous les supporters du Real Madrid, Tiakola est passé par toutes les émotions cette saison en Ligue des champions. Dans le sillage de Karim Benzema, le club merengue a réussi une épopée hollywoodienne en multipliant les renversements de situation. Remontada sur remontada. Jusqu’au sacre du Stade de France face à Liverpool (1-0).

"C’est un club qui ne lâche pas, résume l’artiste de La Courneuve. C’est valable pour tout ce qui se passe dans la vie, il ne faut jamais lâcher. C’est ça que je kiffe de fou avec le Real. C’est vraiment le logo, personne n’est plus grand que le club. Il y a une histoire derrière."

Une histoire à laquelle s’est identifié très jeune le membre des 4 Keus. Avec une fascination pour les dribbles déroutants de Robinho. "C’est à cause d’eux que j’ai kiffé le foot. C’est dans le cœur Madrid. Je vais transmettre ça à mes enfants, ils seront obligés d’être pour Madrid", sourit-t-il lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Mélo" (disponible depuis le 27 mai).

"J’aime bien l’inconscience de Camavinga"

A l’heure de faire le bilan de ce parcours inoubliable du Real, Tiakola salue évidemment Benzema. Le boss de la Maison Blanche, grand favori au Ballon d’or 2022: "C’est une vengeance positive pour lui, uniquement avec du football, pas avec la parlotte. Tu es obligé de prendre exemple sur lui. Tu traverses forcément des moments difficiles dans ta vie. Et quand tu vois qu’il les surmonte, tu ne peux pas te dire que c’est impossible."

Le chanteur de 21 ans a également un mot pour Vinicius Jr, intenable sur son aile gauche et buteur décisif en finale contre les Reds: "Il a été critiqué de ouf quand il est arrivé. Moi-même je l’ai critiqué. Mais là, il me fait taire." Sans oublier les entrées foudroyantes d’Eduardo Camavinga, souvent décisif en C1. "J’aime bien son inconscience, sa prise de risque, détaille Tiakola. Quand il arrive sur le terrain, il n’y a pas de question d’âge ou d’expérience. Il montre vraiment qu’il est là pour oser, il n’a rien à perdre. En plus, il apprend avec des joueurs expérimentés. Ça se voit qu’il est à l’écoute, concentré. Il est patient, c’est ça aussi que je kiffe avec lui."

"Il faut un état d’esprit de Paris au PSG"

Connecté à Antoine Griezmann, Blaise Matuidi, Seko Fofana ou Jonathan Ikoné, William (son vrai prénom) a grandi en Seine-Saint-Denis. Au nord de Paris. A ce titre, il suit également de près l’évolution du PSG, même s’il a pris quelques distances depuis l’arrivée de Lionel Messi (l’ancien taulier du Barça). "Je suis un supporter du PSG quand même, explique-t-il. Après, c’est plus la manière dont ils vendent des joueurs formés au club, comme Moussa Diaby ou Christopher Nkunku. Je ne sais pas s’ils leur font confiance, en fait (…) Il faut un état d’esprit de Paris. C’est la base. Il faut des joueurs qui mouillent le maillot et avec des joueurs formés au club, ils vont le faire pour de vrai. En plus, ils sont talentueux."

