Double Contact - Uzi: "Mbappé nous représente bien"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son album "Cœur abîmé", on a rencontré Uzi. L’étoile montante du 77 nous parle de ses liens avec la famille Pogba, de son admiration pour Zizou et de son respect pour Kylian Mbappé.

C’est l’ambassadeur d’une génération. Celle à qui tu ne parles pas d’âge. Un surdoué qui a pris son élan sur les terrains de Seine-Saint-Denis pour gravir le sommet de la planète foot. En un temps record. Depuis son arrivée fracassante dans le game du ballon rond, Kylian Mbappé est devenu en modèle de réussite pour les jeunes de la région parisienne. Son maillot fait désormais partie du décor dans les quartiers populaires qui entourent la capitale. Uzi nous le confirme lorsqu’on le rencontre après la sortie de son album "Cœur abîmé" (disponible depuis fin février). Grand fan du PSG, le rappeur de 21 ans a grandi à Noisiel, en Seine-et-Marne. A une trentaine de kilomètres de Bondy. Et il voue un profond respect au champion du monde 2018. La fierté du secteur.

En larmes après le coup de tête de Zidane en 2006

Lui-même a découvert le jeu en admirant un joueur pas comme les autres dans sa jeunesse. Zinedine Zidane. Le héros ultime. Un esthète en crampons dont l’artiste du 77 cherchait à imiter les roulettes et les passements de jambes en bas de son bloc. Celui qui l’a fait pleurer un soir de juillet 2006, après son coup de tête sur Marco Materazzi. Plus récemment, l’interprète du morceau "A la fête" a aussi beaucoup aimé le charisme de Zlatan Ibrahimovic au Parc des Princes. Sans oublier le flow de Paul Pogba, originaire de Roissy-en-Brie, qu’il a déjà rencontré à plusieurs reprises et dont il connaît une bonne partie de la famille.

