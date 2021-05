Double Contact - Zikxo: "Mbappé, c’est un moteur pour la ville de Bondy"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Jeune et ambitieux", on a rencontré Zikxo. Le rappeur de Bondy nous parle de l’aura de Kylian Mbappé dans sa ville de Seine-Saint-Denis, de son amitié avec Jonathan Ikoné et de son soutien au PSG.

Il en a d’abord entendu parler comme "le fils de Wilfried". Un petit surdoué dont le talent a vite débordé du stade Leo-Lagrange, où il a usé ses premières baskets. Juste en face de chez lui. Comme toute la ville de Bondy, Zikxo a vécu aux premières loges l’éclosion de Kylian Mbappé. Et son ascension fulgurante vers les sommets du foot mondial. Le rappeur local se souvient que l’apprenti buteur restait courir des heures après ses entraînements, sous le regard exigeant de son paternel, alors entraîneur à l’AS Bondy. Pour parfaire ses gammes. Le genre d’anecdotes qui a rapidement fait le tour du secteur. Et qui fait aujourd’hui la légende du champion du monde 2018. Bien au-delà de son quartier d’enfance.

Connecté avec Ikoné, "un mec de la zone"

C’est ce que nous raconte le punchliner de 26 ans lorsqu’on le rencontre après la sortie de son projet "Jeune et ambitieux" (disponible depuis fin février). Supporter du PSG depuis les ailes déployées de Pedro Miguel Pauleta, l’artiste d’origine guyanaise est également connecté avec Jonathan Ikoné, qui vient d’être sacré champion de France avec Lille. Un "mec de la zone", à qui Zikxo avait dédié un morceau il y a quatre ans. A l’époque où il pratiquait lui-même le parkour, un sport urbain qui consiste à franchir des obstacles sans matériel. En escaladant des immeubles et en réalisant des figures acrobatiques, comme dans le film "Yamakasi".

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici