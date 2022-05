Les pronos hippiques du lundi 16 mai 2022

Le Quinté+ du lundi 16 mai est programmé sur l’hippodrome de Vichy dans la discipline du trot. Retrouvez ci-dessous nos pronostics pour cette course ainsi que notre pari du jour et notre pari de folie dans deux autres courses au menu de la journée.

LES PRONOS DU QUINTE DU 16 MAI

Dimitri Blanleuil

13 Farrell Seven (FAVORI)

Il vient de gagner facilement un lot similaire. Il devrait doubler la mise sans incident.

3 Fly To The Moon

Il n'a pas une grande marge sur le papier mais on sent que son entourage a fait de cette course un objectif.

Lionel Charbonnier

9 French Man

Lionel Charbonnier pense que le 9 French Man trouve une tâche à sa portée cette fois-ci.

LE PARI DU JOUR

Réunion 1 (Vichy) - Course 3 : 6 Innamorata Forte

Elle a été affûtée spécialement pour cette épreuve. Première chance.

LE PARI DE FOLIE

Réunion 1 (Vichy) - Course 6 : 2 Iliano des Plaines

Il y a un orgre en piste mais il peut faire le couplé avec.