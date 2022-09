"Je ne digère pas l'injustice", David Douillet amer après son élimination de "Danse avec les Stars"

Éliminé lors du premier prime de l'émission "Danse avec les stars", David Douillet n'a pas apprécié les arguments avancés par Chris Marques, l'un des membres du jury.

David Douillet a vécu une nouvelle expérience loin des tatamis. Membre de la 12e saison de "Danse avec les Stars", l'ancien judoka a été éliminé lors du premier prime en compagnie de sa partenaire Katrina Patchett. Le couple est arrivé en dernière position sur les six premiers concurrents et a même reçu un buzz rouge de Chris Marques (membre du jury), synonyme de face-à-face obligatoire. Sur le plateau des Grandes Gueules du Sport, il est revenu sur cette expérience.

"Mon retour est positif parce que je me suis éclaté. C'était un défi, a-t-il commenté. Je voulais montrer qu'on ouvait être grand et costaud et qu'on pouvait faire des choses comme ça. Il ne faut rien s'interdire et n'avoir aucun complexe. C'est ce qu'il me reste parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais je ne digère pas l'injustice. J'ai revu ma prestation au calme et les arguments avancés par Chris Marques ne sont pas vrais. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, quelle était sa raison."

"Ce que je regarde d'abord c'est la capacité technique"

Sur le plateau de l'émission, Chris Marques s'était justifié: "C'était compliqué. Techniquement parlant, il y avait des bases qui n'avaient pas encore été acquises pour cette première étape. Je n'ai pas envie de buzzer, je n'ai pas envie de filer une mauvaise note, mais après je suis quand même obligé d'être honnête. Je vous regarde dans les yeux. Je réagis à l'histoire que vous avez racontée, a expliqué le juré historique de Danse avec les stars après l'élimination de David Douillet. Je réagis à l'intensité de l'interprétation que vous avez réussi à avoir. Je suis obligé d'être le relou, ce que je regarde d'abord c'est la capacité technique."

Malgré les arguments de Chris Marques, David Douillet n'en démord pas et estime que son élimination n'est pas justifiée. "Je reçois des milliers de messages hallucinants qui me disent la même chose, y compris de la part de danseurs professionnels et des membres du jury. J'étais à des années-lumières d'imaginer ça. À ce stade, tu n'as plus trop envie d'être repêché, tu es un peu dégoûté. C'est une totale injustice. Quand tu fais une mauvaise prestation, tu perds, je n'ai aucun problème avec ça. Mais là, non. Ma partenaire (Katrina Patchett) et ses amis danseurs ne comprennent pas."