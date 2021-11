PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1 décembre – Ligue 1

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Nantes et Marseille (3.45)

Hormis à Lille (défaite 2-0), l’OM (4e) a toujours pris des points à l’extérieur depuis le début de la saison. Bien que battus à Istanbul par Galatasaray en Ligue Europa (4-2) et poussifs dimanche soir contre Troyes (1-0) les Marseillais ont selon moi les armes pour ne pas revenir bredouilles de la Beaujoire comme ce fut le cas dans 60 % des cas lors des dix derniers déplacements en Loire-Atlantique. Marseille devra s’appuyer sur sa défense (la meilleure de France avec celles de Nice et de Rennes – 12 buts encaissés) pour tenter de prendre au moins un point à Nantes (10e) car l’attaque sera sûrement handicapée car Under et Dieng sont très incertains. De leur côté, les Canaris traversent une période délicate puisqu’ils n’ont remporté qu’une seule rencontre en un mois et demi (2-1 face à Clermont) et viennent de prendre huit buts en quatre matches. Comme l’OM est devenu LE spécialiste du partage de points (cinq en huit rencontres toutes compétitions confondues), je ne serais pas étonné que ce Nantes – Marseille se termine sans vainqueur, ce qui vous permettrait de largement tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Metz et Montpellier (3.35)

Nul entre Angers et Monaco (3.35)

Nul entre Clermont et Lens (3.55)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 137.45

