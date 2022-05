PRONOS PARIS RMC Le pari à domicile du 12 mai - Liga

Notre pronostic : Le Real Madrid bat Levante et Benzema buteur (1.75)

C'est un match des extrêmes entre le leader et l'avant-dernier. Déjà assurés du titre de champion, le Real Madrid se servira des dernières rencontres de Liga pour bien préparer la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, le 28 mai. Les Merengue sont intraitables à domicile cette saison, où ils restent sur cinq victoires lors de leurs six dernières réceptions en championnat. Porté par un Karim Benzema niveau ballon d'or, le Real devrait être en maîtrise ce soir. Il faudra tout de même se méfier de Levante qui s'est imposé deux fois à Bernabeu sur les cinq dernières années. Pas encore relégués mathématiquement en seconde division, les joueurs d'Alessio Lisci y ont déjà un pied et quatre orteils. Surtout, ils ne parviennent pas à performer en déplacement. Il sera donc difficile de faire un résultat ce soir. Je miserais donc sur une victoire du Real avec Benzema buteur. Un pari coté à 1.75.

