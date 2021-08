PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 9 août - Allsvenskan - Suède

Notre pronostic: Norrköping bat Kalmar (1.86) !

Le choix est très limité ce lundi en football mais j'ai cependant déniché pour vous un pari du jour intéressant en Suède. Norrköping, 6e après treize journées d'Allsvenskan, accueille Kalmar 7e. Si cette rencontre peut paraître équilibrée selon le classement, il faut pourtant tenir compte de la forme actuelle des deux équipes. En effet, l'IFK n'a perdu qu'une seule fois à domicile cette saison alors que le KFF ne s'est imposé en déplacement que lors de la première journée en avril. Par ailleurs, Kalmar, qui vient deperdre à trois reprise en quatre journées, reste sur six défaites consécutives à Norrköping et n'a plus battu cette équipe depuis sept ans en championnat. La bête noire des visiteurs a remporté dix de ses treize derniers duels contre son adversaire du jour. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance à Norrköping pour tenter de double la mise... ou presque !



Fiabilité: 60 %



Les autres options:



- Varberg bat Sirius (1.94)



- Odense ne perd pas sur la pelouse de Nordsjaelland et moins de 3,5 buts dans le match (1.94)



- Boavista ne perd pas sur la pelouse de Gil Vicente et moins de 3,5 buts dans le match (1.88)



Cote totale des quatre paris du jour: 13.16

