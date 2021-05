PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 24 mai WTA Strasbourg

Notre pronostic : victoire de Garcia contre Diyas (1.40)

Il ne devrait pas y avoir de surprise pour cette rencontre entre la Française, 53e et la Kazakhstanaise, 93e. Caroline réalise une saison moyenne avec seulement dix victoires en dix-neuf rencontres. Elle a quand même réussi à passer deux tours lors de son dernier tournoi disputé à Parme sur terre-battue avant de s’incliner contre Siniakova en deux sets. Diyas est sur les mêmes eaux avec un ratio de victoires de 50%. Cela fait un mois qu’elle n’a pas joué et va sans doute manquer de repères sur ocre. Caroline Garcia aura en plus l’avantage de jouer en France à Strasbourg où elle a déjà gagné en 2016 et atteint la finale en 2019. C’est pourquoi je pense qu’elle va l’emporter et faire respecter la logique (1.40) !

