PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 12 juillet - WTA Wimbledon

Mon pronostic : Sabalenka bat Keys et + de 19,5 jeux (1.94)

C'est un match où ça va cogner fort ! Aryna Sabalenka et Madison Keys sont deux filles qui n'aiment pas particulièrement les longs rallyes. Et à ce petit jeu, la Biélorusse me semble plus forte. L'Américaine m'a inquiété au tour précédent puisqu'elle s'en est sortie de justesse face à Mirra Andreeva. Menée un set à 0 et 4-1 dans le deuxième, elle a réussi à puiser dans ses réserves pour l'emporter en trois sets au final, mais elle était tout près de perdre ce match. Si la jeune pépite russe avait un peu plus d'expérience, Madison Keys ne serait jamais revenue dans la partie. C'était un avertissement sans frais, mais là, face à la n°2 mondiale, ce sera bien plus compliqué. De plus, je pense que Keys fait partie de ces joueurs/ses comme Zverev, Rublev ou Tsitsipas qui ont laissé passé le wagon pour gagner un Grand Chelem. Elle a eu sa chance à l'US Open en 2017, mais depuis elle est trop irrégulière. Face à Sabalenka, ça ne pardonne pas. Je joue la victoire de la Biélorusse.



