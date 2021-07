PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 15 juillet ATP Hambourg

Mon pronostic : Benoît Paire bat Juan Pablo Varillas (2.65) !

La pandémie a fait mal à Benoît Paire mais son tennis commence à revenir progressivement. Le Français a de nouveau goûté au plaisir de la victoire au tour précédent de ce tournoi d'Hambourg en profitant, certes, de l'abandon du Lituanien Ricardas Berankis, mais en répondant présent dans le duel (les deux hommes allaient jouer le tie-break du premier set). Le Tricolore semble très motivé dans ce tournoi ATP 500 qui pourrait lui faire gagner beaucoup de points au classement et le tableau lui est plutôt favorable. Juan Pablo Varillas est très bon sur terre mais c'est un joueur largement à sa portée... Cela aurait pu être pire ! Le Péruvien vient en plus d'enchaîner 3 matches consécutifs alors que Benoît a, quant à lui, moins d'un set dans les jambes ! C'est pourquoi je tenterais bien la victoire de Benoît Paire contre Juan Pablo Varillas pour une deuxième victoire consécutive (2.65). Ce serait une première depuis près d'un an et demi !

