PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 16 août - Masters de Cincinnati

Mon pronostic : K. Khachanov et R. Gasquet battent respectivement K. Anderson et A. Murray (2.66) !

Les amis, pour le début du Masters de Cincinnati ce lundi, je vous propose un combiné qui me paraît assez sécurisé composé de deux matches. D'abord Karen Khachanov, qui devrait battre Kevin Anderson (1.60), le Russe est plutôt en forme puisqu'il reste sur une très belle finale aux Jeux Olympiques de Tokyo (perdue face à Zverev), un huitième à Toronto récemment où, après avoir sorti Norrie et Karatsev, il a finalement chuté face au numéro 3 mondial Stefanos Tsitsipas... Et un quart de finale à Wimbledon un peu moins récent ! Associez ce succès à celui de Richard Gasquet contre Andy Murray (1.66), le Français a un bilan mitigé en 2021 mais offre beaucoup plus de garanties que le Britannique qui est encore gêné par des blessures, ce qui l'a contraint à abandonner aux Jeux Olympiques notamment. De plus, l'ancien numéro un mondial n'a pas gagné une seule fois à Cincinnati depuis 2017 et a même perdu face à Richard en 2019 ici-même. Je vous propose donc d'associer les victoires de R. Gasquet et de K. Khachanov contre A. Murray et K. Anderson (2.66) !

