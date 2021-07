PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 19 juillet ATP Gstaad

Mon pronostic : Benoît Paire bat Jozef Kovalik (1.62) !

Benoît Paire semble aller mieux. Alors qu'il ne comptait que trois victoires en 2021, l'Avignonnais vient d'enchaîner deux succès consécutifs à Hambourg, une première depuis Auckland en janvier 2020 ! Et cela n'aurait sûrement pas dû s'arrêter là puisque Federico Delbonis l'a finalement battu en 1/4 de finale après avoir sauvé 4 balles de match... Le voilà tout de même repassé dans le top 50, ce qui était un objectif et c'est donc revigoré et plus que jamais compétitif que Benoît se présente à Gstaad, en Suisse. Son adversaire au premier tour est largement à sa portée : habitué aux Challengers, Jozef Kovalik est entré directement dans le tableau principal alors qu'il restait sur cinq échecs en qualifications sur le circuit ATP. Même si le Slovaque a atteint deux fois les demi-finales en Challengers cette année (Belgrade et Istanbul), je ne pense pas que ce soit suffisant pour performer cet après-midi. C'est pourquoi je vous conseille de parier sur la victoire de Benoît Paire contre Jozef Kovalik (1.62) !

