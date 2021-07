PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 21 juillet WTA Palerme

Mon pronostic : Océane Dodin bat Vitalia Diatchenko en trois sets (3.75) !

Océane Dodin se plaît à Palerme. Outre le cadre agréable, les conditions de jeux sont excellentes et cela a l'air de booster la Française, qui a toutes ses chances selon moi de remporter le titre ! Elle a expédié au tour précédent la Roumaine Alexandra Dulgheru et plus personne semble en mesure de la stopper, d'autant plus que Liudmila Samsonova a été éliminée au premier tour et qu'elle était pour moi la joueuse la plus redoutable sur son chemin. Pas de doutes, donc, pour passer le second tour contre Vitalia Diatchenko, qui, blessée en début de saison, n'a repris la compétition que lors du premier tour des qualifs de Roland Garros. Je vous conseille évidemment de parier sur la victoire d'Océane Dodin contre Vitalia Diatchenko, mais en trois sets (3.75). Je pense que le service de la Russe va la gêner en début de match.

