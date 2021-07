PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 23 juillet ATP Gstaad

Mon pronostic : Casper Ruud bat Benoît Paire en trois sets (3.55) !

Après Jozef Kovalik et Tallon Griekspoor, ce sera une autre paire de manches pour Benoît Paire qui se mesurera cet après-midi à Casper Ruud, en quart de finale à Gstaad. Le Norvégien est l'un des meilleurs joueurs du monde sur terre battue, une surface sur laquelle il s'est incliné seulement 5 fois cette saison en 27 matches disputés. Inutile de dire que Benoît n'aura pas l'avantage psychologique... D'autant plus qu'il a perdu l'intégralité des confrontations contre son adversaire du jour : 3 défaites en 3 rencontres... Et toutes sur ocre ! Pas vraiment de quoi rassurer. Malgré tout, le Français va beaucoup mieux et, encouragé par son fan club qui met une ambiance de folie en Suisse, je pense qu'il peut accrocher au moins un set. C'est pourquoi je vous propose de parier sur la victoire de Casper Ruud en 3 manches contre Benoît Paire (3.55). Vous pouvez aussi tenter un set remporté par l'Avignonnais (2.10). Bonne chance les amis !

