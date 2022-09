PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 10 septembre – Finale US Open WTA

Mon pronostic : Swiatek bat Jabeur et plus de 19,5 jeux dans le match (2.30)

Si je suis bien évidemment déçu de l’élimination de Caroline Garcia, je dois reconnaitre que cette finale est alléchante. Ons Jabeur a réalisé une démonstration de force contre la Française en demi. Une petite heure de jeu a suffi à la Tunisienne pour s’imposer en deux sets (6-1 / 6-3). La variation de ses coups est toujours un véritable atout et elle fait de nouveau face au plus grand défi de sa carrière. Mais elle affronte aujourd’hui la meilleure joueuse du circuit. Iga Swiatek est monstrueuse en 2022 et sait parfaitement gérer ces événements sur le plan émotionnel. Elle a d’ailleurs largement battu sa rivale du jour cette année. C’était à Rome, sur terre battue (6-2 / 6-2). Dans un match serré, je pense que la Polonaise finira par imposer sa loi et ajouter un nouveau Grand Chelem à son palmarès.

Pariez sur Swiatek – Jabeur ici !