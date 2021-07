PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 22 juillet ATP Gstaad

Mon pronostic : Benoît Paire bat Tallon Griekspoor (1.96) !

Opposition très intéressante ce jeudi au deuxième tour du tournoi de Gstaad entre Benoît Paire et Tallon Griekspoor. Le Français a confirmé sa renaissance lors du tour précédent en éliminant Kovalik, mais aussi en déroulant un très bon tennis, en atteste notamment cette volée rétro incroyable à 2-2 dans la première manche qui a fait le tour des réseaux sociaux. Si Benoît a retrouvé son plaisir de jouer, c'est aussi grâce à son entourage : sa compagne et ses parents l'ont accompagné en Suisse pour ce tournoi et il bénéficie également du soutien de son fan club qui met l'ambiance durant les matches ! Pour toutes ces raisons je vous conseille de parier sur la victoire de l'Avignonnais contre Tallon Griekspoor. Je me contente de la cote sèche, très bien payée, qui vous permet de doubler la mise (1.96). Pour les plus audacieux, la victoire en trois sets est intéressante (3.90). Son adversaire néerlandais s'est en effet démarqué à quelques reprises sur le circuit principal cette saison avec des huitièmes à Montpellier et Acapulco, puis une qualification pour Wimbledon.



