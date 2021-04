"Mbappé sera autant critiqué à l'étranger qu'au PSG", selon Valbuena

Invité à revenir sur les déclarations de Kylian Mbappé qui se dit "fatigué" du traitement médiatique français à son égard, Mathieu Valbuena, consultant dans l’émission Top of the Foot sur RMC, juge que l’attaquant du PSG doit réussir à tirer avantage de ces critiques.

Kylian Mbappé confiait ce jeudi sa lassitude sur les discussions dont il fait l’objet sur son avenir à RTL: "Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger. Ils ne reviennent ici que pour l’équipe nationale, moi, je suis là tout le temps."

Invité à revenir sur les déclarations de l’attaquant du PSG dans l’émission Top of the Foot, Mathieu Valbuena pense que Kylian Mbappé "sera autant critiqué à l’étranger. Quand il aura des performances en deça de son statut, il sera tout simplement critiqué".

"Je pense qu’il faut le voir positivement"

Le joueur de l'Olympiacos juge que Kylian Mbappé doit percevoir ses critiques de manière positive, car elles accompagnent le joueur qu'il est aujourd'hui: "Il est en train de dire qu’il sait très bien que c’est un grand joueur, un joueur spécial, un joueur auquel on prédit un grand avenir. Ce qu’il veut dire, c’est qu’il en a marre qu’il y ait toujours des débats sur lui. Il faut qu’il se serve de ça. Aujourd’hui, quand tu as des critiques sur un tel joueur, je pense qu’il faut le voir positivement. Même si je sais qu’en tant que joueur, on n’accepte pas trop les critiques."

Dans l'émission Top of the Foot, l'ancien international français insiste sur un point: les attentes de la presse doivent tirer le champion du monde vers le haut: "Du très très bon Mbappé, aujourd’hui on n’en veut pas. On veut toujours un Mbappé stratosphérique. Sur un grand joueur comme lui, je pense qu'il faut le voir positivement."