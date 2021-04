PSG: Mbappé sur son avenir, deux ans de déclarations évasives

Les doutes émis par Kylian Mbappé sur son avenir au PSG s’ajoutent aux déclarations évasives de la star française depuis près de deux ans. L'attaquant des Bleus sera en fin de contrat avec Paris en juin 2022.

Kylian Mbappé est fatigué. Cela est certainement dû à l’enchaînement éreintant de trois matchs en une semaine, avec deux longs voyages au Kazakhstan, puis en Bosnie-Herzégovine, agrémenté d’un décalage horaire. Peut-être aussi à son manque de réussite. Et assurément aux discussions incessantes sur son avenir. Alors, l’attaquant du PSG a verbalisé son usure sur les débats dont il fait l’objet en France, en club comme en sélection, mercredi après la victoire en Bosnie (0-1) sur RTL/M6. En reconnaissant l’influence que tout cela pourrait avoir sur son choix de prolonger ou de quitter Paris. Ses propos font peut-être pencher la balance vers la deuxième hypothèse entretenue, depuis près de deux ans, par des déclarations jamais tranchées sur sa volonté d’étendre son bail, courant jusqu’en 2022, avec le PSG.

19 mai 2019: il réclame plus de responsabilités après les trophées UNFP

Kylian Mbappé a matérialisé ses premiers doutes sur son avenir le 19 mai 2019 après son titre de meilleur joueur de la saison glané aux Trophées UNFP. "C’est un moment très important pour moi, avait-il expliqué devant les nombreux micros. J’arrive à un second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses ici. Ce sera peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités, peut-être avec le PSG ou ailleurs pour un nouveau projet. Pour moi c’était le moment de le dire. Je suis quelqu’un d’entier. Je dis ce que je pense. Si c’est au PSG la saison prochaine, tant mieux. Si c’est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau challenge."

Juillet 2020: il annonce qu'il reste

Face à l’apparition de la crise du coronavirus, les discussions sur l’avenir de Kylian Mbappé ont été reléguées en arrière-plan derrière les huis clos ou l’arrêt de la Ligue 1. Elles ont repris au moment du retour du PSG aux affaires, notamment à la mi-temps d’un match amical entre le PSG et le Celtic, en préparation du Final 8. "Cela veut dire que je suis là et que je suis dans le projet pour une quatrième année, avait-il lancé en janvier dernier. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même."

6 septembre 2020: le petit coup de pression pour "un bon recrutement"

Il n’est, ici, pas trop question de son avenir mais d’un petit coup de pression sur le PSG. Deux semaines après la finale de Ligue des champions perdue par le PSG, l’attaquant exige des renforts auprès de ses dirigeants. "Il faut faire un bon recrutement, avait-il lancé après son but pour l’équipe de France en Suède (0-1). Je pense que c’est important. Il faut acheter des joueurs. J’espère qu’il y aura des bonnes recrues et qu’on pourra démarrer la saison avec l’objectif de faire mieux que la saison passée."

6 décembre 2020: le (léger) motif d’espoir du père de Mbappé

Rarement tranché dans un sens ou dans l’autre, le clan Mbappé a diffusé un léger motif d’espoir pour une prolongation. Dans une interview accordée à l’émission Téléfoot, Wilfrid Mbappé, le père qui représente les intérêts de son fils, avait confié sa sérénité sur ce dossier. "Pourquoi voulez-vous que ça le perturbe tout ce qui se dit?. Ça ne peut pas le perturber car il joue dans une grande équipe, et est entouré de grands joueurs. Ça permet de se rapprocher de ses rêves et de ses ambitions."

13 décembre 2020: un choix familial

Comme un écho aux propos de son père, Kylian Mbappé avait expliqué, quelques jours plus tard, comment il déciderait pour son avenir. "On a toujours fait les choix ensemble, en famille, avait déclaré Mbappé sur la chaîne YouTube de COPA90Football. Je pense que c’est la meilleure force possible. C’est quelque chose qui m’a emmené et qui m’a permis d’arriver ici."

22 janvier 2021: s’il prolonge, c’est pour "s’inscrire dans un projet à long terme"

Après la victoire contre Montpellier (4-0), lors de laquelle il avait inscrit un doublé, Kylian Mbappé enchaine deux déclarations consécutives pour évoquer une éventuelle prolongation. Il ne ferme pas la porte. "Si j'avais la réponse, je l'aurais dit aujourd'hui, avait-il confié sur Téléfoot La Chaine. Mais ce n'est pas une volonté de gagner du temps ou pas. C'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire, un an après, que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Si je signe, c'est pour rester. C'est pour ça que ça amène une réflexion."

Le même soir, il confirme la même idée sur Canal+. "On discute, on discute, j’ai toujours dit que j’étais heureux à Paris, avait-il répété. Après, je dois réfléchir à ce que je veux faire. Parce qu’il n’est pas question de prolonger pour prolonger. C’est vraiment s’inscrire dans un projet sur la longue durée, donc ça demande une réflexion. La réflexion avance."

8 février 2021: "Super nouvelle" si Neymar prolonge

Kylian Mbappé se réjouit des nouvelles qui annoncent un accord très proche pour une prolongation de Neymar, comme lui sous contrat jusqu’en 2022. En prenant le soin d’éviter son cas personnel. "Qu'un joueur comme Neymar veuille rester au PSG, c'est une super nouvelle pour nous, a-t-il glissé avec le sourire. J'espère qu'il va pouvoir écrire l'histoire du club de longues années. Lui et le club le méritent."

16 février 2021: Pas de précipitation après son triplé au Camp Nou

Héros de la victoire parisienne sur le terrain du FC Barcelone (1-4) avec un triplé, Kylian Mbappé ne veut pas céder à l’euphorie pour lier son avenir à celui de Paris. "La question revient souvent, sourit-il. Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. (Sur les rumeurs en Espagne) Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux."

31 mars 2021: le contexte français le "fatigue" et cela "joue" sur son avenir

Interrogé par RTL/M6, Kylian Mbappé, fatigué par un enchaînement de trois matchs avec les Bleus au cours desquels il est resté muet, fait part de sa lassitude sur les discussions dont il faut l’objet sur son avenir, notamment. "Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi, explique-t-il. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger. Ils ne reviennent ici que pour l’équipe nationale, moi, je suis là tout le temps. Bien sûr que ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent mais je savais en signant à Paris que j’allais être dans ce contexte. On verra par la suite."

Cela pourrait-il jouer dans sa décision pour un départ? "Bien sûr que ça joue mais il n’y a pas que ça, a-t-il répondu. Le plus important, c’est de se sentir bien là où on est et de prendre du plaisir chaque jour."