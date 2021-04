PSG: Mbappé est "fatigué" du contexte en France et cela "joue" sur son avenir

Kylian Mbappé avoue se sentir usé par les nombreuses discussions autour de lui en France et reconnait que cela pourrait peser sur son avenir au PSG, même s’il assure ne pas avoir encore pris de décision.

Kylian Mbappé a conclu le rassemblement de l’équipe de France sans but mais avec des mots forts. Dans une interview accordée à RTL/M6, la star du PSG confie se sentir usée par le contexte en France et les nombreuses discussions autour de ses prestations et de son avenir. Une lassitude qui ouvre plus que jamais la possibilité d’un départ à l’étranger, même s’il assure que sa décision n’est pas prise. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Paris, le natif de Bondy n’envoie pas des signes très positifs pour une éventuelle prolongation de contrat.

"Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi, explique-t-il. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger. Ils ne reviennent ici que pour l’équipe nationale, moi, je suis là tout le temps. Bien sûr que ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent mais je savais en signant à Paris que j’allais être dans ce contexte. On verra par la suite."

"Bien sûr que ça joue" sur son avenir

L’ancien Monégasque ne nie pas l’influence que ce contexte pourrait avoir sur son futur. "Bien sûr que ça joue mais il n’y a pas que ça, promet-il. Le plus important, c’est de se sentir bien là où on est et de prendre du plaisir chaque jour."



Il explique toutefois ne pas avoir encore trancher entre une prolongation et un départ. "Si j’avais avancé, je serais déjà venu en parler, promet-il. Bien sûr que lorsque j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler."

Arrivé au PSG en 2017, l’international français arrive à un carrefour l’été prochain alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat à Paris. Le Real Madrid fait partie de ses courtisans de longue date et, selon certains médias espagnols, Zinedine Zidane se serait récemment entretenu avec la star parisienne. Fin février, Leonardo, directeur sportif du PSG, confiait que le moment d’annoncer une décision arrivait bientôt.



"Par rapport au contrat, ça fait longtemps qu'on parle, avait-il déclaré. On avance principalement sur le fait d'être clair par rapport à notre position. Ce qu'on veut est toujours plus clair et tout le monde le sait. On va arriver au moment où il faudra prendre une position et une décision. On se rapproche de ce moment. Il y a une bonne ouverture de dialogue."