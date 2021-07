Australie-France: Jelonch raconte la mêlée qui a tout changé pour les Bleus

L'équipe de France a réalisé l'exploit ce mardi en s'imposant en Australie (26-28) lors du deuxième test-match des Bleus. Un match qui a basculé sur une mêlée décisive en fin de rencontre.

Soixante dix-septième minute de jeu de ce Australie-France. Mêlée à 40 mètres de l’en-but des Wallabies. Le moment qui a tout changé pour des Bleus que l’on voyait encore se diriger vers une nouvelle défaite frustrante. Les hommes de Fabien Galthié doivent alors pousser avec le centre Jonathan Danty replacé pour l’occasion en troisième ligne suite à la sortie de Killian Geraci, blessé. Cameron Woki, dans le dur physiquement en raison de crampes, lui était alors positionné en deuxième ligne. Contre toute-attente, le XV de France sort victorieux de ce bras de fer et Melvyn Jaminet passe dans la foulée la pénalité de la gagne.

Quelle équipe samedi pour le troisième test ?

Surtout, six jours après la cruelle défaite face à ces mêmes Australiens, dans les dernières secondes, les Bleus n’ont cette fois pas craqué pour remporter la première victoire française sur le sol australien depuis le 30 juin 1990. "On s'est bien rattrapé de mercredi dernier, se félicite Jelonch. Je suis très content ce soir." Reste encore une dernière échéance samedi. Mais avec quels joueurs ? Jelonch pourrait-il, comme d’autres, enchaîner un troisième match en dix jours ? "On verra comment on récupère pendant ces quatre jours, répond Jelonch, auteur de 23 plaquages contre les Wallabies ce mardi à Melbourne. C'est le staff qui décide mais on sera prêts à combattre."