Australie-France en direct: les Bleus ont une revanche à prendre

Lui aussi a été sacré avec les Bleuets et lui aussi est promis à bel avenir. Le deuxième ligne Pierre-Henri Azagoh, 23 ans à la fin du mois, évolue au Stade Français avec qui il a disputé dix matchs de Top 14, la moitié dans la peau d’un titulaire notamment lors du barrage perdu contre le Racing. Il se lancera également mardi dans le niveau international au côté du Bordelais Cyril Cazeaux (qui lui connaitra sa première titularisation pour sa quatrième sélection).

"C'est une découverte, avoue Galthié. Il s'est fait une place au Stade Français, où il y a du monde à ce poste. Il a performé. Un joueur de l'ombre qui fait preuve au quotidien de beaucoup intelligence et de persévérance. C'est un joueur qui était en concurrence en équipe de France de moins de 20 avec Geraci et Lavault. Il fait preuve de beaucoup d’intelligence et d’abnégation avec nous. Ça peut aussi être une révélation de plus dans cette tournée."