Barbarians: Bastareaud capitaine contre les Fidji

Le troisième ligne de Toulon et ancien international Mathieu Bastareaud sera le capitaine des Barbarians français contre les Fidji, le 19 novembre à Lille.

Il avait tout pour endosser ce rôle : Mathieu Bastareaud sera le leader des Barbarians français le samedi 19 novembre à Lille contre les Fidji. Le troisième ligne centre du RCT, revenu sur les terrains voilà quelques semaines après une lourde blessure aux genoux en novembre 2021, apportera toute son expérience à cette équipe pas comme les autres.

Son dernier rendez-vous international ?

L’international aux 54 sélections (34 ans), la dernière en 2019, voudra montrer l’exemple contre une équipe qualifiée pour la Coupe du monde 2023, présente dans la poule C en compagnie de l’Australie, du pays de Galles et la Géorgie. Un match pas comme les autres pour "Basta" qui n’a encore jamais porté le maillot des Barbarians français (il a en revanche joué avec les Britanniques).

A 34 ans, ce sera sans doute le dernier rendez-vous international de sa riche et longue carrière. Depuis le début de saison, Bastareaud a disputé cinq rencontres avec le RCT de Pierre Mignoni et Franck Azéma. Les Barbarians seront par ailleurs entraînés par le tandem composé de Christian Labit (Carcassonne) et de Frédéric Charrier (Union Bordeaux-Bègles).