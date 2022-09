Toulon-Clermont: "Je reviens de loin", Bastareaud savoure son grand retour au RCT

Toulon a battu Clermont 30-29 ce dimanche soir pour la 3e journée de Top 14. Pour son retour sur le pré et à Mayol trois ans après son départ, le 3e ligne toulonnais Mathieu Bastareaud a bien su gérer son émotion.

C'était un retour qu'il attendait. Trois ans après son départ de Toulon, Mathieu Bastareaud a de nouveau enfilé le maillot du RCT dimanche soir lors de la victoire face à Clermont (30-29) lors de la 3e journée de Top 14, trois ans après son premier passage (2011-2019). Annoncé hors du groupe, le troisième ligne a finalement débuté titulaire à Mayol, pour son plus grand plaisir.

"À part un ouragan, pas grand-chose aurait pu m'empêcher de jouer"

"Particulier, c'est le mot. Pour moi il y avait beaucoup de charge émotionnelle. Je reviens de loin. Ça s'est super bien passé. J'étais content de pouvoir refouler la pelouse de Mayol. J'ai de la bouteille. Je savais comment gérer ça, je devais me concentrer sur ce que j'avais à faire. Je suis quelqu'un qui ne lâche pas facilement. Je sais d'où je viens, ce que j'ai fait pour revenir. ce n'est pas un petit doigt qui allait m'arrêter. J'étais sûr de jouer, je me suis préparé pour jouer. À part un ouragan ou je ne sais quoi, pas grand-chose aurait pu m'empêcher de jouer", a confié l'international français devant les médias.

"Il fait beaucoup de bien à ses coéquipiers"

Porté par un public qui "aime les joueurs généreux sur le terrain", Mathieu Bastareaud a apporté son expérience et a fait oublier le cauchemar qu'il a vécu lorsqu'il évoluait avec le LOU, où il s'est gravement blessé aux deux genoux en novembre 2021, sur cette même pelouse de Mayol. "Il devait commencer puis on a eu des contraintes administratives et aussi médicales. Ce matin on a pris la décision. Mais bravo a lui, après des mois de soins, faire ce qu’il a fait aujourd’hui c’est signe d’un grand joueur et d’un grand monsieur. Il fait beaucoup de bien à ses coéquipiers", a salué, de son côté, son entraîneur Pierre Mignoni.

Lors de cette affiche, Toulon a eu très chaud face aux Clermontois. Plutôt tranquilles pendant une grande partie du match, avant de trembler jusque dans les derniers instants. Le RCT revient dans la première moitié du classement avant le déplacement à Perpignan samedi prochain.