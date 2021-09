Challenge Cup: finalement pas de franchises sud-africaines cette saison

Alors qu’au moins quatre, voire cinq, franchises sud-africaines étaient pressenties pour intégrer le Challenge européen cette saison, le contexte sanitaire a finalement retardé leur intégration. Les présidents de Top 14 ont été avertis ces dernières heures.

C’est un vrai retournement de situation. Comme indiqué ces derniers mois, plusieurs franchises sud-africaines devaient intégrer la nouvelle formule du Challenge européen cette saison. Quatre étaient pressenties (Bulls, Stormers, Sharks et Lions) et même une cinquième (les Cheetahs) comme invitée. Finalement, elles devront attendre un an de plus pour disputer la "petite" Coupe d’Europe, comme indiqué par Rugbyrama, en raison du contexte sanitaire.

La Ligue nationale de rugby (LNR) a averti ces dernières heures les clubs, dans un courrier envoyé aux présidents de Top 14 participant à la compétition. Il y est précisé que "dans le contexte Covid toujours incertain concernant les transports internationaux, la participation des franchises sud-africaines à la Challenge Cup est malheureusement annulée".

Pas enterré

Mais l’optimisme est de mise pour la suite, si l’on en croit la LNR. "Cette récente annulation ne remet toutefois pas en cause la participation des franchises sud-africaines aux compétitions européennes pour la saison 2022-2023, précise ce courrier obtenu par RMC Sport. L’EPCR travaille actuellement sur les impacts, notamment le format de la Challenge Cup qui se déroulera donc avec 15 clubs". Le coup d’envoi est fixé au mois de décembre, comme pour la Champions Cup.