Challenge européen: Cinq franchises sud-africaines pourraient être intégrées

Info RMC SPORT - Cinq franchises sud-africaines pourraient disputer la prochaine saison de Challenge européen désormais composé de vingt équipes. Les Cheetahs seraient en effet invités pour l’exercice 2021-22, rejoignant ainsi les Bulls, les Lions, les Sharks et les Stormers.

Mieux vaut s’armer de patience pour connaitre les oppositions de la prochaine saison de Challenge européen qui débutera en décembre. Alors que le calendrier de la Champions Cup a été dévoilé lors du tirage au sort effectué le 21 juillet, rien n’a encore filtré pour la "petite Coupe d’Europe". En coulisses, l’EPCR, qui organise les deux compétitions, a pourtant bien avancé même si tout n’est pas encore bouclé d’un point de vue commercial.

Concernant le format de la Challenge Cup, vingt formations seront concernées. Mais combien venues d’Afrique du Sud ? Si elles devront attendre encore au moins un an pour intégrer la Champions Cup, plusieurs d’entre elles devraient bel et bien découvrir le Challenge. La balle est aussi désormais dans le camp des pouvoirs publics. L’organisateur et les clubs concernés attendent le feu vert des autorités pour ne pas être soumis lors de leurs déplacements à d’éventuelles quarantaines imposées pour lutter contre la pandémie.

Les Cheetahs avec les Bulls, les Lions, les Stormers et les Sharks?

Comme nous l’évoquions début juin, quatre équipes venues de l’autre bout de la planète (les Bulls, les Lions, les Stormers et les Sharks) devraient compléter la compétition après avoir rejoint le United Rugby Championship. Selon les informations de RMC Sport, il pourrait finalement y avoir une de plus avec un invité en tant que 20e club (uniquement) pour la saison à venir, en l’occurrence les Cheetahs (rejoignant ainsi les six représentants français, les cinq anglais et donc les huit issus de l’ancienne ligue celte devenue Pro 14 puis United Rugby Championship cet été).



Toujours selon nos informations, un scénario inattendu est par ailleurs étudié en coulisses : faire jouer les équipes sud-africaines en Europe. Elles pourraient être basées en Italie pour favoriser le bon déroulement de la compétition en début de saison en raison du contexte sanitaire. On devrait enfin y voir plus clair dans les deux semaines à venir. Le niveau de la compétition s’annonce en tout cas possiblement très relevé avec ces renforts sud-africains, la présence des Anglais des Saracens mais aussi des clubs ambitieux de Top 14 comme le RCT de Cheslin Kolbe ou le LOU.