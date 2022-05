Challenge européen: le bel hommage des joueurs du LOU à Mignoni, qui s'en va sur un titre

Porté par un excellent Baptiste Couilloud, Lyon a décroché le premier titre européen de son histoire en dominant Toulon (30-12), vendredi à Marseille, en finale du Challenge européen. Un succès forcément spécial pour le manager du LOU Pierre Mignoni, qui va rejoindre le RCT.

Il s’en va par la grande porte. Avant de débarquer sur la Rade cet été, Pierre Mignoni a pleinement rempli sa mission en guidant le LOU vers le premier titre européen de son histoire. Irrésistible, son équipe a surclassé Toulon (30-12) vendredi soir à Marseille en finale du Challenge européen.

Une belle victoire pour enrichir un palmarès qui se limitait jusque-là à deux titres de champion de France en 1932 et 1933 ou des sacres en deuxième division en 1989, 1992, 2011, 2014 et 2016. Lyon est devenu le huitième club hexagonal à remporter le Challenge, après Bourgoin-Jallieu (1997), Colomiers (1998), Clermont (1999, 2007, 2019), Pau (2000), Biarritz (2012), le Stade français (2017) et Montpellier (2016, 2021).

Pour Mignoni, ce match avait forcément une saveur particulière. Né à Toulon et ancien joueur du RCT (1996-1997 puis 1999-2000 et 2009-2011), il a aussi été l'entraîneur des lignes arrières du club varois (2011-2015), où il reviendra en tant qu'entraîneur principal la saison prochaine en binôme avec Franck Azéma. Un retour qui se fera avec le sentiment du devoir accompli, lui qui a d’abord été l’architecte de la montée du LOU en Top 14 en 2016, dès sa première saison aux commandes, avant d'en faire l'une des valeurs sûres du championnat.

"Il a énormément apporté au club"

Ses joueurs lui ont rendu un bel hommage après le sacre contre Toulon dans un match à sens unique. "On a été très pudiques vis-à-vis de ça, on en a très peu parlé. Mais oui, il faut être honnête, c'est la fin d'un cycle. Il a énormément apporté au club. Vis-à-vis de lui, pour tous les joueurs qu'il a fait progresser, on avait très envie de lui offrir cette victoire. On a fait le maximum pour gagner ce titre avant son départ", a insisté le demi-de-mêlée Baptiste Couilloud, élu homme du match de cette finale et fier d'avoir "placé Lyon sur la carte d'Europe du rugby".

"On a une pensée pour Pierre qui va partir, on avait à cœur de lui offrir ça, on est ravis", a souligné l'ouvreur Léo Berdeu. "Individuellement et collectivement, on ne voulait pas le laisser partir sans titre. Et la saison n’est pas finie, il reste un titre à aller chercher en championnat. C’est mérité pour le travail qu’il fait depuis sept ans", a appuyé le troisième ligne international Dylan Cretin. Lyon (8e, 63 points) peut toujours croire à une qualification pour la phase finale du Top 14, pour ce qui serait une fin de saison en apothéose.