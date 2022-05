Challenge européen: premier sacre en Coupe d'Europe pour le LOU, titré face à Toulon dans Vélodrome garni

Le LOU a remporté ce vendredi son premier titre européen lors de la première finale continentale de son histoire en écoeurant Toulon (), en Challenge européen. Dans un Vélodrome qui a battu un record d'affluence.

Une grande première pour les Lyonnais! Le LOU, qui disputait ce vendredi la première finale européenne de son histoire, a remporté ce vendredi le Challenge européen, au terme d'une finale 100% française contre Toulon (30-12).

Dans un stade Vélodrome très bien garni - 51.341 spectateur, record pour une finale de Challenge Cup - les joueur de Lyon ont finalement fait plier les Toulonnais en deuxième période. Car à la pause, le LOU ne menait que de trois petits points, avec un essai de chaque côté... et une pénalité manquée pour les deux camps. Mais l'affaire a basculé après la mi-temps.

La belle fin lyonnaise de Mignoni

Un carton jaune pour Aymeric Luc et un essai de pénalité à la 46e minute et le scénario se dessinait. A suivi dans la foulée (deux minutes plus tard) un essai de Pierre-Louis Barassi pour concrétiser le temps fort lyonnais et enfoncer définitivement les têtes des Toulonnais dans la pelouse d'un Vélodrome qui accueillera ce samedi la finale de Champions Cup entre La Rochelle et le Leinster. La note est salée mais logique au coup de sifflet finale, rendue moins corsée par un essai de Kolbe à la 74e.

Lyon, en plus de décrocher son premier titre européen, s'offre un fauteuil pour la prochaine Champions Cup. Et un premier sacre majeur depuis deux trophées de champions de France... en 1932 et 1933. "C'est historique, je n'arrive pas trop à réaliser. J'avais envie de pleurer à la fin du match mais je n'ai pas réussi! C'est incroyable. Qui aurait cru qu'on en arriverait là, à mettre 30 points à Toulon, presque chez eux? C'est incroyable ce qu'on vit, c'est le premier titre du club et on en fait partie. C'est une équipe jeune, il y a de belles années devant. Ce n'est que de la joie", confie Léo Berdeu au micro de RMC Sport après le match.

Joli épilogue pour Pierre Mignoni, qui s'en va sur un sacre. "Ce serait top pour l'avenir, ça permettrait aux joueurs de prendre conscience de leur potentiel, confiait-il à la veille de la finale. Pour le club, pour la région lyonnaise, c'est important. On serait la première équipe à gagner un titre. C'est important." Lui qui a fait monter le LOU en Top 14 en 2016 va retrouver... le vaincu, Toulon, la saison prochaine.