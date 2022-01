Coupe d’Europe: Le match Toulon-Newcastle annulé, menace sur d’autres matchs

Info RMC Sport - L’EPCR, l’organisme européen se réunit en urgence ce matin pour statuer sur plusieurs matchs de la 4e journée de la Champions Cup et du Challenge Cup. Des clubs français sont concernés et la rencontre du RCT est d’ores et déjà annulée.

Décidément, jusqu’au bout de la phase de poule, cette édition 2021-2022 de la Coupe d’Europe de rugby aura pris la vague du variant Omicron de plein fouet. De matchs perdus sur tapis vert à d’autres non joués déclarés nuls et sur le score de zéro à zéro (2e journée) en passant par des affiches dévaluées (Cardiff face à Toulouse, Montpellier au Leinster), les embûches "sanitaires" marquent la campagne. Et ce n’est peut-être pas fini.

Car ce vendredi matin, à l’aube de la 4e et dernière journée, les dirigeants de l’EPCR doivent se réunir en urgence. Ils doivent statuer sur plusieurs matchs, dont trois au moins concernent des clubs français. Le Stade Toulousain en fait partie. Touché par l’épidémie cette semaine, avec 10 cas avérés, dont Dupont, le groupe des champions en titre a repassé des tests, notamment jeudi matin, à J-2 de la venue de Cardiff (samedi, 14h). Si les résultats obtenus en fin de journée n’ont pas filtré, la conférence de presse de veille de match a été maintenue, avec des joueurs comme Marchand, Ramos et Flament au casting.

Edimbourg-Brive et Toulon-Newcastle examinés

Tout porte donc à croire que malgré l’augmentation du nombre de cas observés dans la semaine (des entraînements ont par ailleurs été annulés), les Toulousains ont l’effectif nécessaire pour disputer ce match. Est-ce que les dirigeants européens seront de cet avis ? C’est à confirmer. Par ailleurs, deux autres matchs feront l’objet de discussions. Les cas concernent le Challenge Cup avec les rencontres Edimbourg-Brive et Toulon-Newcastle.

Il est entendu que les Toulonnais ne joueront pas. Ils en ont déjà été avertis. Les Anglais déplorent des cas et ne pourront se déplacer. De son côté, Brive est censé se déplacer ce vendredi soir en Ecosse, à Edimbourg (21h), mais une menace plane, les Brivistes ont annoncé 14 cas de coivid dans l'effectif.

Les dirigeants européens doivent donc statuer sur ces matchs (c’est le directeurs des compétitions de la LNR Richard Cacioppo qui représentera le camp français) et notamment le résultat pour le RCT. Mais ces faits ont leur importance puisque contrairement au règlement en vigueur en Top 14, un club qui déplore trop de cas de Covid peut avoir match perdu avec zéro point et voir son adversaire en glaner cinq.