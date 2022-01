Champions Cup: la lettre de colère des joueurs du Stade Toulousain après leur défaite sur tapis vert

Alors que le Stade Toulousain a écopé d'une défaite sur tapis vert contre Cardiff en Champions Cup, le club a publié une lettre signée par ses joueurs, dans laquelle ils expriment leur colère.

Le Stade Toulousain est en colère. Alors que les champions d'Europe ont vu leur match face à Cardiff annulé en raison de cas de Covid, le club a contesté la décision. Après le président Didier Lacroix, les joueurs ont signé une lettre dans laquelle ils expriment leur colère devant l'annulation de la rencontre.

"À notre grand regret, nous avons appris l’annulation de la rencontre à domicile de demain, face à Cardiff, et donc notre défaite sur le score de 0 à 28. Nous ne pouvons ni entendre, ni comprendre cette décision qui nous accable et pour cause. Nous avons respecté à la lettre le règlement de l’EPCR, et nous en avons même fait d’avantage. Nous avons multiplié les tests PCR et antigéniques, nous avons séparé nos vestiaires, nous avons accepté d’annuler des entraînements et renforcé nos normes sanitaires pour jouer", dit la lettre, publié sur le site du club.

"L'EPCR se moque des règles"

Malgré les nombreux cas de Covid, dont Antoine Dupont, "l’ensemble des joueurs, jeunes et expérimentés, sont restés sur le pont et se sont préparés physiquement, techniquement, mentalement, pour disputer une rencontre de niveau européen". Alors que les joueurs se faisaient une joie de retrouver le public toulousain, ils ont fait part de leur "injustice."

"L’EPCR se moque des règles et nous condamne à une défaite sur tapis vert sans raison valable et recevable. Aujourd’hui, nous ressentons de la colère. Ce sentiment saisit l’ensemble de l’effectif, déterminé ce week-end, comme les précédents, à offrir la possibilité au club d’aligner une équipe compétitive et de le représenter dans une compétition qui nous tient tant à coeur."