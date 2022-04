Champions Cup: onze semaines de suspension pour Tolu Latu, le talonneur du Stade français

Tolu Latu a été expulsé en fin de match lors de la défaite du Stade français 9-22, samedi dernier contre le Racing 92, en 8e de finale aller de Champions Cup. L'Australien a écopé d'une lourde suspension pour son geste dangereux.

Tolu Latu dans la tourmente. Le talonneur australien du Stade français, entré samedi à la 45e minute du 8e de finale aller de Coupe d'Europe contre le Racing 92 (défaite 9-22) et exclu à la 67e, a été suspendu onze semaines, a annoncé mardi la commission disciplinaire de l'European Professional Club Rugby (EPCR).

Latu a reçu un carton rouge par l'arbitre anglais Luke Pearce à la 67e minute du match pour un "contact dangereux avec le deuxième ligne du Racing 92, Baptiste Chouzenoux, pendant que celui-ci était en l'air", ce qui est interdit par le règlement, a expliqué l'organisateur des Coupes d'Europe de rugby dans un communiqué.

"Un acte intentionnel de jeu déloyal"

A l'issue d'une audience disciplinaire, la commission a confirmé le carton rouge, "estimant que Latu avait commis un acte intentionnel de jeu déloyal". "Elle a déterminé que l'infraction correspondait au degré supérieur du barème des sanctions de World Rugby", l'instance suprême du jeu, soit une sanction totale de douze semaines, précise le communiqué.

La commission a ensuite décidé de réduire la sanction de deux semaines car le joueur avait plaidé coupable et s'était excusé. Mais elle a également ajouté une semaine "en raison de son mauvais casier disciplinaire". "La date exacte à partir de laquelle Latu pourra rejouer sera déterminée une fois que le calendrier de son club sera confirmé", précise encore l'EPCR. Le joueur, tout comme l'EPCR, peuvent faire appel de la décision.

Latu pris en grippe par son propriétaire

Suite à son expulsion, Latu a également été ouvertement critiqué ce mardi par le propriétaire et président du club francilien, Hans-Peter Wild. "Avec deux cartons rouges et six cartons jaunes depuis le début de saison, Latu passe plus de temps en dehors du terrain", a pesté Wild dans L'Equipe, évoquant également les problèmes d’alcool de l’Australien, placé en garde à vue pour conduite en état d’ivresse il y a un an.

"Il doit se soigner, réorganiser sa vie, on peut l’aider, mais comme avec toute addiction, Latu est comme un éléphant dans votre salon. Pour résoudre le problème, il faut sortir l’éléphant et non sortir les objets qui cassent."