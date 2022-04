Top 14: "Le Stade Français n'est pas professionnel", Wild très cash envers son club

Hans-Peter Wild, le propriétaire-président du Stade Français, reconnaît les problèmes de son équipe, au bord de la rupture en Coupe d'Europe et en Top 14. Comme souvent, il ne mâche pas ses mots.

Hans-Peter Wild aime être direct. Dans un entretien accordé à L'Équipe, le propriétaire-président du Stade Français a livré ses impressions sur la saison en cours et sait quel est le problème au sein du club. "Le Stade Français n'est pas assez professionnel. La culture du club n'a jamais été professionnelle. La culture a été d'être spectaculaire, de faire des miracles, mais pas d'être professionnel. Ça n'a jamais changé. Dimanche, nous avons passé beaucoup de temps avec le staff pour comprendre et déterminer des actions spécifiques qui vont nous permettre de changer ça", souligne l'entrepreneur suisse, qui a un conseil pour les joueurs.

"J'ai horreur de faire des choses et que rien ne change. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau du Top 14. Mais il y a une chose qu'ils peuvent faire : courir ! Avoir une bonne condition physique. Ça n'a rien à voir avec le talent ! Donc on veut que les joueurs donnent 150 % sur le terrain."

Quesada reste à bord

Battu deux fois consécutivement par le Racing 92, le Stade Français disputera un troisième derby d'affilé dimanche à La Défense Arena (16h30) en 8e de finale de Coupe d'Europe pour essayer de sauver une saison jusqu'ici décevante (11e du Top 14 à quatre journées de la fin de la phase régulière). Malgré des résultats en dents de scie, Hans-Peter Wild garde confiance en Gonzalo Quesada.

"À mon arrivée, Heneyke Meyer a mis en place un staff très compétent. Mais les joueurs ne l'ont pas suivi. Ce qui a entraîné le départ du coach, mais aussi de nombreux joueurs, et m'a coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous avons un staff, mais qui n'est pas au niveau du staff de Meyer. Je remercie Julien Arias et Laurent Sempéré (les adjoints de Quesada) du travail qu'ils fournissent, mais ils sont en phase d'apprentissage. Ils étaient encore joueurs il n'y a pas si longtemps. On doit donc renforcer notre staff avec des entraîneurs confirmés, explique le patron du club. Gonzalo Quesada va être nommé directeur du rugby. Il sera le seul responsable du sportif sur toute la structure du club. Puis nous cherchons deux entraîneurs supplémentaires (de l'attaque et de la défense) pour renforcer notre staff. Nous allons faire des annonces rapidement."

Tolu Latu, l'exemple à ne pas suivre

En revanche, Hans-Peter Wild n'a pas été tendre avec Tolu Latu, une nouvelle fois exclu contre le Racing le week-end dernier. "Latu est un problème. Latu a surtout un problème extrasportif avec l'alcool. Il faut le reconnaître, sinon vous ne réglerez jamais le problème. Avec deux cartons rouges et six cartons jaunes depuis le début de saison, Latu passe plus de temps en dehors du terrain. De plus, vis-à-vis des jeunes, ce n'est pas le bon exemple. Il doit se soigner, réorganiser sa vie, on peut l'aider, mais comme avec toute addiction, Latu est comme un éléphant dans votre salon. Pour résoudre le problème, il faut sortir l'éléphant et non sortir les objets qui cassent. On doit donc prendre une décision concernant Latu. Thomas (Lombard) et Gonzalo (Quesada) passent beaucoup de temps avec lui. Mais parler ne suffit pas."