Cardiff-Toulouse en direct: le Stade part à la défense de son titre

Cardiff-Toulouse, un match historique

Dans leur passé en Coupe d’Europe, le Stade Toulousain et Cardiff se sont affrontés à 8 reprises, pour 5 victoires des Rouge et Noir. Cette affiche n’est pas la plus disputée de la compétition mais elle revêt sans aucun doute une dimension historique notable. En effet, la finale de la première édition de ce championnat continental n’était autre que Cardiff - Toulouse, dans ce même stade de l’Arms Park ! Les Stadistes l’avaient emporté, pour inscrire à jamais leur nom dans les mémoires.