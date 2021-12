Top 14: Jaminet rejoindra Toulouse en fin de saison

INFO RMC SPORT. L’arrière international français Melvyn Jaminet (22 ans, 6 sélections), révélation de l’année, a trouvé un accord avec le Stade Toulousain avec qui il évoluera les trois prochaines saisons.

C’est un très gros coup sur le marché des mutations. Melvyn Jaminet ne portera plus les couleurs de Perpignan la saison prochaine. Selon les informations de RMC Sport, l’arrière international (22 ans, 6 premières sélections consécutives cette année) a signé un pré-contrat de trois ans avec le Stade Toulousain, comme nous l’ont confirmé plusieurs sources concordantes ce vendredi. En discussions depuis plusieurs semaines, les deux parties ont trouvé un accord ces derniers jours.

Toulouse était sa priorité

Après avoir déjà recruté le centre international du LOU Pierre-Louis Barassi, le champion d’Europe et de France va attirer l’un des joueurs phares du rugby français. Révélation de la tournée estivale, lors des trois tests face aux Wallabies, Jaminet a confirmé sa folle ascension le mois dernier avec trois nouvelles titularisations avec les Bleus contre l’Argentine, la Géorgie et surtout la victoire face à Nouvelle-Zélande au Stade de France. Des prestations aussi abouties ballon en main qu’au pied, domaine dans lequel il a encore fait preuve d’une efficacité redoutable, avec en particulier un 8/8 contre les All Blacks. Au total, son taux de réussite avoisine les 92%, pour un incroyable 34/37 !

Courtisé par plusieurs clubs, Jaminet avait fait du Stade Toulousain sa priorité. Et c’était réciproque. C’est dans la Ville Rose que le natif de Hyères tenait absolument à jouer au milieu de cette pléiade de stars, dont le nouveau meilleur joueur du monde Antoine Dupont, avant d’aborder la Coupe du monde 2023. D’ici là, Jaminet entend terminer au mieux sa saison avec l’USAP. Le club qui lui a permis de briller en Pro D2 mais aussi de découvrir le Top 14 depuis le début de la saison, avec sept titularisations. Il sera temps ensuite de changer encore une fois de dimension. Mais pour lui c’est devenu presque une habitude…